Αν ο υπολογιστής σου με Windows έχει αρχίσει να καθυστερεί, να φορτώνει αργά ή να «κολλάει» χωρίς προφανή λόγο, τότε χρειάζεσαι ένα απλό και αξιόπιστο εργαλείο συντήρησης. Το Ashampoo WinOptimizer FREE είναι μια δωρεάν λύση που σου επιτρέπει να βελτιώσεις άμεσα την απόδοση του συστήματός σου, χωρίς τεχνικές γνώσεις και χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις.

Η εφαρμογή δεν λειτουργεί ως ένας απλός καθαριστής αρχείων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σουίτα βελτιστοποίησης που αναλαμβάνει να καθαρίσει περιττά δεδομένα, να απενεργοποιήσει άχρηστες υπηρεσίες και να διορθώσει συνηθισμένα προβλήματα των Windows. Με λίγα κλικ, απελευθερώνεις πόρους συστήματος και μειώνεις σημαντικά τον χρόνο εκκίνησης, κάνοντας τον υπολογιστή σου να δείχνει πιο «φρέσκος» και γρήγορος.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ιδιωτικότητα. Μέσα από ειδικά εργαλεία, μπορείς να περιορίσεις την τηλεμετρία των Windows, να απενεργοποιήσεις λειτουργίες που συλλέγουν δεδομένα και να ελέγχεις ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Έτσι, δεν κερδίζεις μόνο ασφάλεια, αλλά και καλύτερη συνολική απόδοση, αφού λιγότερες υπηρεσίες τρέχουν στο παρασκήνιο.Ο καθαρισμός του διαδικτύου είναι επίσης βασικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα αφαιρεί προσωρινά αρχεία, cache και ίχνη περιήγησης από όλους τους δημοφιλείς browsers, βοηθώντας σε να ανακτήσεις χώρο στο δίσκο και να διατηρείς το σύστημά σου καθαρό. Παράλληλα, σου προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή σου, ώστε να γνωρίζεις ακριβώς τι συμβαίνει «κάτω από το καπό».Για πιο προχωρημένες ανάγκες, μπορείς να διαγράψεις αρχεία με ασφάλεια ώστε να μην ανακτώνται, να ανακτήσεις δεδομένα που σβήστηκαν κατά λάθος και να διαχειριστείς βασικές ρυθμίσεις του συστήματος χωρίς ρίσκο. Όλες οι αλλαγές προστατεύονται από μηχανισμό αντιγράφων ασφαλείας, ώστε να μπορείς εύκολα να επιστρέψεις πίσω αν χρειαστεί.Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για ένα δωρεάν εργαλείο που αναπτύσσεται με την ίδια σοβαρότητα και ποιότητα από την Ashampoo, όπως και οι εμπορικές της εφαρμογές. Αν θέλεις έναν πιο γρήγορο, καθαρό και διακριτικό υπολογιστή, το Ashampoo WinOptimizer FREE είναι μια από τις πιο αξιόπιστες επιλογές που μπορείς να δοκιμάσεις σήμερα.