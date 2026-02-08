Η ομάδα PowerToys της Microsoft εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια νέα, προαιρετική γραμμή μενού για τα Windows 11, παρόμοια με εκείνη που συναντάται σε Linux, macOS ή και σε παλαιότερες εκδόσεις των Windows.

Το προτεινόμενο στοιχείο διεπαφής ονομάζεται από τη Microsoft «Command Palette Dock» και έχει στόχο να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε εργαλεία, παρακολούθηση πόρων συστήματος και επιπλέον λειτουργίες.



Η Microsoft έχει ήδη δημοσιεύσει ενδεικτικές εικόνες της ιδέας που εξετάζει και ζητά σχόλια για το κατά πόσο οι χρήστες των Windows θα αξιοποιούσαν ένα τέτοιο PowerToy. Σύμφωνα με τον Niels Laute, ανώτερο διευθυντή προϊόντος στη Microsoft, το dock σχεδιάζεται ώστε να είναι «ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο», τόσο ως προς τη θέση του στην οθόνη όσο και ως προς τον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων του.

Η πρόταση προβλέπει ότι το dock θα μπορεί να τοποθετείται στο επάνω, αριστερό, δεξί ή κάτω άκρο της οθόνης. Παράλληλα, οι επεκτάσεις θα μπορούν να καρφιτσώνονται σε τρεις ξεχωριστές περιοχές της μπάρας: αρχή, κέντρο και τέλος. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν διαφορετικού τύπου λειτουργίες σε διακριτά σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η γρήγορη πρόσβαση σε πόρους συστήματος και εργαλεία, μαζί με πρόσθετες δυνατότητες που θα ενσωματώνονται μέσω επεκτάσεων. Επιπλέον, εφόσον η Microsoft προχωρήσει στην υλοποίηση, θα περιλαμβάνονται επιλογές προσαρμογής για αλλαγές στο φόντο, στο στυλ και στο συνολικό theme της μπάρας.



Σημαντικό μέρος της εμπειρίας χρήσης θα είναι και η ευελιξία στην αναδιάταξη: οι επεκτάσεις θα μπορούν να μετακινούνται εύκολα μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του dock, ενώ θα είναι δυνατή και η ελεύθερη καρφίτσωσή τους. Η έμφαση στην παραμετροποίηση δείχνει ότι η πρόταση στοχεύει σε χρήστες που θέλουν να διαμορφώνουν το περιβάλλον τους με βάση τις προσωπικές τους ροές εργασίας.



Το Command Palette Dock περιγράφεται ως συμπληρωματικό στην υπάρχουσα δουλειά της Microsoft γύρω από το Command Palette launcher, το οποίο η εταιρεία παρουσίασε την περασμένη χρονιά. Το Command Palette συγκρίνεται με το Spotlight της Apple στο macOS, καθώς επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε εντολές, εφαρμογές και εργαλεία ανάπτυξης.



Η Microsoft συνεχίζει να ζητά σχόλια για το νέο power toy, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να δοκιμάσουν μια πρώιμη έκδοση εισάγοντας ένα project από το αποθετήριο PowerToys στο GitHub στο Visual Studio. Έτσι, η ιδέα βρίσκεται ακόμη σε φάση διερεύνησης, με ανοιχτό κάλεσμα σε χρήστες και δημιουργούς να συμμετάσχουν στη διαμόρφωσή της.

