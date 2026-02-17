Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…
2026-02-17 08:03:50
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αγία Παρασκευούλα Μεσολογγίου. Εδώ συνεδρίασε το Συμβούλιο του θανάτου υπό τον Επίσκοπο Ιωσήφ Ρωγών.
Το Μεσολόγγι δεν ήταν διάβαση, ήταν οχύρωμα ψυχών
και η βία ουδέποτε πέρασε από το Μεσολόγγι
και το ΟΧΙ της εποχής εκείνης ήταν συνείδηση ευθύνης,
συνείδηση Εθνικής συνοχής Γράφει ο Καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος
Το Μεσολόγγι, η Αιτωλοακαρνανία, η Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός, από την αρχή του έτους, 2026, ξεκίνησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των επετείων, την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων που φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026, με αποκορύφωμα το διήμερο, Σάββατο Λαζάρου ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. ....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
