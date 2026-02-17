ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑγία Παρασκευούλα Μεσολογγίου. Εδώ συνεδρίασε το Συμβούλιο του θανάτου υπό τον Επίσκοπο Ιωσήφ Ρωγών.Το Μεσολόγγι δεν ήταν διάβαση, ήταν οχύρωμα ψυχώνκαι η βία ουδέποτε πέρασε από το Μεσολόγγικαι το ΟΧΙ της εποχής εκείνης ήταν συνείδηση ευθύνης,συνείδηση Εθνικής συνοχής Γράφει ο Καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος

Το Μεσολόγγι, η Αιτωλοακαρνανία, η Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός, από την αρχή του έτους, 2026, ξεκίνησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των επετείων, την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων που φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026, με αποκορύφωμα το διήμερο, Σάββατο Λαζάρου ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. ....

