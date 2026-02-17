2026-02-17 08:03:50
Φωτογραφία για Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αγία Παρασκευούλα Μεσολογγίου. Εδώ συνεδρίασε το Συμβούλιο του θανάτου υπό τον Επίσκοπο Ιωσήφ Ρωγών.

Το Μεσολόγγι δεν ήταν διάβαση, ήταν οχύρωμα ψυχών 

 και η βία ουδέποτε πέρασε από το Μεσολόγγι 

 και το ΟΧΙ της εποχής εκείνης ήταν συνείδηση ευθύνης, 

 συνείδηση Εθνικής συνοχής Γράφει ο Καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος

Το Μεσολόγγι, η Αιτωλοακαρνανία, η Ελλάδα και ο απανταχού Ελληνισμός, από την αρχή του έτους, 2026, ξεκίνησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των επετείων, την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων  που φέτος συμπληρώνονται διακόσια χρόνια, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026, με αποκορύφωμα το διήμερο,  Σάββατο Λαζάρου ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων. ....

ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026
Eurovision 2026: Εκτόξευση για την Ελλάδα μετά τη νίκη του Ακύλα – Ανεβαίνει δυναμικά στα στοιχήματα!
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/2/2026)
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026
DIY Τραπέζια εξωτερικού χώρου από παλιές ραπτομηχανές
Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρύτων: Θα σύρουν την Hellinic Train στα Δικαστήρια για τον Οδοντωτό
Καταγγελία Κουσουλού κατά Κοκλώνη στον αέρα του ΑΝΤ1: «Μου οφείλει 20.000 ευρώ» - Τα έχωσε και στην Σίσσυ Χρηστίδου...
Συναισθηματική βιωσιμότητα: γιατί επιλέγουμε να κρατάμε κάποια αντικείμενα
