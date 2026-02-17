2026-02-17 08:47:10
Φωτογραφία για Η εισαγγελέας Λάρισας έδωσε εντολή για εκταφή 9 σορών θυμάτων των Τεμπών.
Προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια που θα γίνουν οι εξετάσειςΕκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη διατάσσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.tanea.grΣύμφωνα με τη σχετική εντολή, προβλέπεται η εκταφή εννέα σορών έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η διαδικασία sidirodromikanea
Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
