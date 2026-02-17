Σημαντική άνοδο καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των bookmakers που συγκεντρώνει το EurovisionWorld, η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση των στοιχημάτων νίκης.

Ο Ακύλας με το «Ferto» συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή 10% πιθανότητα νίκης, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Φινλανδία, η οποία παραμένει στην κορυφή με 11%.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το Ισραήλ με 9%, ενώ η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από τη Σουηδία και την Ιταλία.

Τα στοιχήματα παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, με την Ελλάδα να δείχνει σταθερή δυναμική και με άνοδο τις τελευταίες ώρες, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία στον τελικό της Βιέννης και γιατί όχι στην πρώτη θέση.







Πηγή: tvnea.com