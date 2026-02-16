Η Ελλάδα πλέον έχει επίσημα εκπρόσωπο για τη Eurovision Song Contest, καθώς χθες ολοκληρώθηκε ο εθνικός τελικός Sing for Greece και ο Ακύλας πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Βιέννη. Η ανακοίνωση της νίκης του άλλαξε άμεσα τον παλμό στα στοιχήματα, με τη χώρα μας να καταγράφει αισθητή άνοδο στις διεθνείς αποδόσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα Eurovisionworld, η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στον πίνακα πρόβλεψης νικητή, με την τάση να είναι ξεκάθαρα ανοδική μέσα σε λίγες μόλις ώρες από την επίσημη κυκλοφορία της συμμετοχής. Η θετική αντίδραση των eurofans, τα πρώτα σχόλια από το εξωτερικό αλλά και η δυναμική του τραγουδιού στα social media φαίνεται πως ενισχύουν το κλίμα αισιοδοξίας.

Ο Ακύλας κατάφερε να ξεχωρίσει στον τελικό με μια σκηνική πρόταση σύγχρονη και ανταγωνιστική, στοιχείο που — όπως φαίνεται — εκτιμήθηκε άμεσα και από τις στοιχηματικές αγορές. Η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια κινούνταν πιο συγκρατημένα στις αποδόσεις, δείχνει φέτος να αποκτά ξανά momentum πριν καν ξεκινήσουν οι πρόβες του Μαΐου στη Βιέννη.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Με τις υπόλοιπες χώρες να παρουσιάζουν σταδιακά τα τραγούδια τους, η εικόνα των στοιχημάτων θα διαμορφωθεί πιο καθαρά. Προς το παρόν, όμως, η ελληνική συμμετοχή όχι μόνο συζητιέται, αλλά και ανεβαίνει — και αυτό από μόνο του αποτελεί μια πρώτη σημαντική ένδειξη ότι η φετινή μας προσπάθεια έχει τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει.







Πηγή: tvnea.com