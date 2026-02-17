Γλώσσα: Αφού συμβουλευτούμε το συντακτικό από το σπιράλ τετράδιό μας για τη δόμηση της πρότασης, όσα συζητήσαμε και σημειώσαμε σήμερα στο τετράδιό μας, τη σελίδα 66 του Β.Μ. και την προηγούμενη ανάρτηση, συμπληρώνουμε την εργασία 5, στη σελίδα 67 του Β.Μ.. Επίσης, στο τετράδιό μας, βρίσκουμε από μία συνώνυμη για καθεμιά από τις υπογραμμισμένες και από μία αντώνυμη για καθεμιά από τις κυκλωμένες λέξεις στο κείμενο "Με λένε Σόνια" (σελίδες 62, 63 και 64 του Β.Μ.).Μαθηματικά: Με τη συμβολή της "Διερεύνησης" (σελίδα 95 - Β.Μ.) και τη σχετική ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 40ου κεφαλαίου "Συγκρίνω (πο)σωστά %" (σελίδα 96 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3, στη σελίδα 13 του Τ.Ε..

