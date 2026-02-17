Καθαρή πρωτιά για το «Happy Day» στο Alpha (24,0%), που όχι μόνο ξεχώρισε αλλά και καθόρισε τον ρυθμό της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, αφήνοντας σημαντικά πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» (13,6%), με δυναμική παρουσία αλλά σχεδόν μισή τηλεθέαση σε σχέση με τον πρωτοπόρο. Πολύ κοντά κινήθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» (12,5%), που κράτησε ζωντανή τη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Στη μεσαία ζώνη ακολουθούν η «Ώρα Ελλάδος» (7,2%) και το «Καλημέρα Ελλάδα» (6,1%), με μονοψήφια ποσοστά και περιορισμένη απήχηση στο κοινό.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» (3,5%), που δείχνει ότι δεν κατάφερε να ανασάνει απέναντι στους δυνατούς της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com