2026-02-17 12:30:58
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day (Alpha)
24.0%
Σήμερα
13.6%
Κοινωνία Ώρα MEGA
12.5%
Ώρα Ελλάδος
7.2%
Καλημέρα Ελλάδα
6.1%
Νωρίς – Νωρίς
3.5%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
20.4%
Αταίριαστοι
14.4%
Buongiorno
11.2%
Το Πρωινό
9.8%
Breakfast@Star
7.8%
10 Παντού
5.5%
Πρωίαν σε Είδον
2.3%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
11.4%
Live You
8.4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
6.9%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
5.0%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2.8%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2.1%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
18.7%
The Chase
18.1%
Deal
14.7%
Τροχός της Τύχης
13.4%
Οικογενειακές Ιστορίες
11.9%
Stountio 4
8.2%
Cash or Trash
7.4%
Η Νύφη το Σκάσε
6.6%
Rouk Zouk
6.1%
Beat My Guest
5.9%
To Χούμε!
3.9%
5 x 5
3.4%
Καθαρές Κουβέντες
2.7%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να Μ’ Αγαπάς
17.4%
Ράδιο Αρβύλα
15.5%
Άγιος Έρωτας II
14.9%
MasterChef 10
14.7%
Μία Νύχτα Μόνο
12.1%
Porto Leone
12.4%
Survivor
11.6%
Grand Hotel
7.4%
Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος
8.3%
To Παιδί
3.9%
Real View
2.7%
Καλά θα πάει κι αυτό
2.7%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
12.9%
Μονόμπαλα
5.2%
Super Μπάλα Live
3.8%
Grande League
2.4%
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Alpha Κεντρικό Δελτίο
13.8%
Mega Γεγονότα
13.2%
Star News
11.5%
ΣΚΑΪ Βραδινό Δελτίο
6.9%
ANT1 News Κεντρικό Δελτίο
5.4%
Open News
4.4%
ERT1 Κεντρικό Δελτίο
3.8%
Πηγή: tvnea.com
