Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day (Alpha)24.0%Σήμερα13.6%Κοινωνία Ώρα MEGA12.5%Ώρα Ελλάδος7.2%Καλημέρα Ελλάδα6.1%Νωρίς – Νωρίς3.5%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα20.4%Αταίριαστοι14.4%Buongiorno11.2%Το Πρωινό9.8%Breakfast@Star7.8%10 Παντού5.5%Πρωίαν σε Είδον2.3%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις11.4%Live You8.4%Αλήθειες με τη Ζήνα6.9%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5.0%Ώρα για Ψυχαγωγία2.8%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2.1%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News18.7%The Chase18.1%Deal14.7%Τροχός της Τύχης13.4%Οικογενειακές Ιστορίες11.9%Stountio 48.2%Cash or Trash7.4%Η Νύφη το Σκάσε6.6%Rouk Zouk6.1%Beat My Guest5.9%To Χούμε!3.9%5 x 53.4%Καθαρές Κουβέντες2.7%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να Μ' Αγαπάς17.4%Ράδιο Αρβύλα15.5%Άγιος Έρωτας II14.9%MasterChef 1014.7%Μία Νύχτα Μόνο12.1%Porto Leone12.4%Survivor11.6%Grand Hotel7.4%Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος8.3%To Παιδί3.9%Real View2.7%Καλά θα πάει κι αυτό2.7%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show12.9%Μονόμπαλα5.2%Super Μπάλα Live3.8%Grande League2.4%ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Alpha Κεντρικό Δελτίο13.8%Mega Γεγονότα13.2%Star News11.5%ΣΚΑΪ Βραδινό Δελτίο6.9%ANT1 News Κεντρικό Δελτίο5.4%Open News4.4%ERT1 Κεντρικό Δελτίο3.8%Πηγή: tvnea.com