2026-02-17 12:30:58
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/2/2026)

   



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day (Alpha)

24.0%

Σήμερα

13.6%

Κοινωνία Ώρα MEGA

12.5%

Ώρα Ελλάδος

7.2%

Καλημέρα Ελλάδα

6.1%

Νωρίς – Νωρίς

3.5%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

20.4%

Αταίριαστοι

14.4%

Buongiorno

11.2%

Το Πρωινό

9.8%

Breakfast@Star

7.8%

10 Παντού

5.5%

Πρωίαν σε Είδον

2.3%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

11.4%

Live You

8.4%

Αλήθειες με τη Ζήνα

6.9%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

5.0%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2.8%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2.1%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

18.7%

The Chase

18.1%

Deal

14.7%

Τροχός της Τύχης

13.4%

Οικογενειακές Ιστορίες

11.9%

Stountio 4

8.2%

Cash or Trash

7.4%

Η Νύφη το Σκάσε

6.6%

Rouk Zouk

6.1%

Beat My Guest

5.9%

To Χούμε!

3.9%

5 x 5

3.4%

Καθαρές Κουβέντες

2.7%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να Μ’ Αγαπάς

17.4%

Ράδιο Αρβύλα

15.5%

Άγιος Έρωτας II

14.9%

MasterChef 10

14.7%

Μία Νύχτα Μόνο

12.1%

Porto Leone

12.4%

Survivor

11.6%

Grand Hotel

7.4%

Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος

8.3%

To Παιδί

3.9%

Real View

2.7%

Καλά θα πάει κι αυτό

2.7%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

12.9%

Μονόμπαλα

5.2%

Super Μπάλα Live

3.8%

Grande League

2.4%

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Alpha Κεντρικό Δελτίο

13.8%

Mega Γεγονότα

13.2%

Star News

11.5%

ΣΚΑΪ Βραδινό Δελτίο

6.9%

ANT1 News Κεντρικό Δελτίο

5.4%

Open News

4.4%

ERT1 Κεντρικό Δελτίο

3.8%

Πηγή: tvnea.com
