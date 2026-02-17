2026-02-17 11:30:21
Ιστορία: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης και των βοηθητικών στοιχείων που καταγράψαμε στην τάξη, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η ναυμαχία του Ναυαρίνου".

Φυσική: Την Τετάρτη, 18/2, θα γράψουμε το επαναληπτικό μας στην ενότητα "Θερμότητα", οπότε προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, επαναφέροντας στη μνήμη μας όσα παρατηρήσαμε, συζητήσαμε, συμπεράναμε στα ΦΕ και διαβάζοντας τη θεωρία που σημειώσαμε και που υπογραμμίσαμε στο Β.Μ. (πράσινο βιβλίο). Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 45 την παράγραφο "Η βασικότερη πηγή θερμότητας...", στη σελίδα 46 την παράγραφο "Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή", στη σελίδα 47 την παράγραφο  "Καλοί και κακοί αγωγοί της θερμότητας", στη σελίδα 48 την παράγραφο "Διάδοση της θερμότητας με μεταφορά ύλης", στη σελίδα 50 την παράγραφο "Διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία" και στη σελίδα 51 τις παραγράφους "Με μια ματιά" και "Γλωσσάρι". Δεν ξεχνάμε και το εκπαιδευτικό υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης.

