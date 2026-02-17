2026-02-17 12:21:03
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα https://paroxoi.proliptikes.gov.gr/#/login τα δικαιώματα για τη δράση πρόληψης της παχυσαρκίας για τον μήνα Ιανουάριο. 

 Οι φαρμακοποιοί κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxisnet στην επιλογή «Εντολές Τιμολόγησης» μπορούν να δουν τα αναρτημένα δικαιώματα. Το τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται είναι τιμολόγιο πώλησης προς την ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε και αναρτάται ηλεκτρονικά εντός της πλατφόρμας και δεν αποστέλλεται ως φυσικό αρχείο. 

 Τα τιμολόγια δύναται να αναρτηθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις πληρωμές οι οποίες θα εκτελεστούν εντός της 2ης εβδομάδας του Μαρτίου. 

 Επισημαίνεται ότι για συμπεριληφθούν οι αναρτημένες συνταγές στα δικαιώματα θα πρέπει: 





 1. Να φέρουν Status Έγκρισης: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

 2. Η ημερομηνία Εκτέλεσης να είναι έως και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα 

 3.Η ανάρτηση τους να έχει γίνει μέχρι και την 2η ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της εκτέλεσης 

 Σε περίπτωση που οι υποβολές των συνταγών δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια κατά την εκάστοτε περίοδο, θα μετακυλίονται και θα δύνανται να τιμολογηθούν και να αποζημιωθούν σε επόμενες περιόδους. 

 Με Εκτίμηση,

farmakopoioi
