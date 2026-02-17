2026-02-17 12:02:57

Το αίτημα της Επιτροπής είναι η θωράκιση των πρανών κατά μήκος της γραμμής, η συντήρηση των γραμμών (ΟΣΕ) και η διασφάλιση του προγράμματος με τα δρομολόγια των συρμών της Hellenic Trainpatrisnews.comΗ Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων της περιοχής Διακοπτού, μετά τα τελευταία απανωτά συμβάντα με τις συνέχεις βλάβες στη λειτουργία των συρμών του Οδοντωτού Διακοπτού– Καλαβρύτων, καλεί τους sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ