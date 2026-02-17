2026-02-17 13:59:04
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1382, Κατάκολο – Ολυμπία, ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 09:50 στο Πελόπιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.Οι επιβάτες του της αμαξοστοιχίας εξυπηρετήθηκαν με ταξί, ενώ και οι επιβάτες του δρομολογίου 1383 (Ολυμπία – Πύργος) θα μεταφερθούν στον προορισμό τους με ταξί.Τα δρομολόγια 1384 (Πύργος- Ολυμπία), 1385 ( sidirodromikanea
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/2/2026)
Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρύτων: Θα σύρουν την Hellinic Train στα Δικαστήρια για τον Οδοντωτό
Η ΡΑΣ καλεί ΟΣΕ και Hellenic Train σε συνεννόηση για τον Οδοντωτό: Ωρα αποφάσεων
Παρέμβαση Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού – Η επιστολή του
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια των επιβατικών αμαξοστοιχιών στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες μεχρι 31 Μαρτίου.
Ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρετά την μητέρα του στο φινάλε του “Καλημέρα Ελλάδα” με δάκρυα στα μάτια
Ακύλας: Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux - Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη
Λιάγκας: «Ορισμένα κομμάτια του J2US ήταν για τα… σκουπίδια»
Ο Tony Blair αναλαμβάνει Senior Advisor του Ομίλου Antenna
Κληρώνονται οι δικαστές που θα ανέβουν στην έδρα για την δίκη του δυστυχήματος των Τεμπών.
