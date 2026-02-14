2026-02-14 20:14:23

Η νέα διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό, μετά από πτώση βράχου στη γραμμή, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια στον ιστορικό σιδηρόδρομο.Η τουριστική γραμμή-σύμβολο του Πηλίου αναστέλλει για ενάμιση μήνα τη λειτουργία της, με μοναδική εξαίρεση το τριήμερο της Αποκριάς. Η Hellenic Train ανακοίνωσε χθες ότι από σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου διακόπτονται τα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ