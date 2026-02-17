2026-02-17 12:30:58





Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Κατερίνας Γκαγκάκη στο «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας πήρε σήμερα τον λόγο και αναφέρθηκε στο «Just the 2 of Us». Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να σχολιάσει έντονα, σημειώνοντας πως κάποια μέρη του show δεν είχαν καμία αξία και ήταν για τα… σκουπίδια, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξαν στιγμές που δεν ανταποκρίθηκαν στο επίπεδο της παραγωγής ή του κοινού.



«Υπάρχουν πολλά κομμάτια trash στην τηλεόραση και σε μεγάλα κανάλια», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.



Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Κάποια κομμάτια της εκπομπής του Κοκλώνη ήταν trash και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι δεν ήταν.



Όχι όλη η εκπομπή, αλλά κάποια κομμάτια ήταν trash, ήταν σκουπίδια τηλεοπτικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στον τηλεοπτικό αέρα.



Όμως, έξι ώρες εκπομπής τι σκ…ά να κάνεις; Μην την κάνεις, αν δεν είσαι έτοιμος».



Πηγή: tvnea.com



