Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε σήμερα (17/2) στο φινάλε του «Καλημέρα Ελλάδα» τον θάνατο της πολυαγαπημένης του μητέρας, Καλλιόπης. Λίγο πριν τις 9 το πρωί, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θέλησε να της απευθύνει έναν σύντομο, συγκινητικό αποχαιρετισμό μέσα από την εκπομπή.



«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή ομολογώ. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον “αέρα” έμαθα ότι “έχασα” τη μητέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του.



«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή, να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρα-Καλλιόπη κι από δω», συμπλήρωσε συγκινημένος ο παρουσιαστής κλείνοντας το “Καλημέρα Ελλάδα”.



