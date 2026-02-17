2026-02-17 12:30:58
Ο Ακύλας, νικητής του Εθνικού Τελικού και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno».

«Είμαι ευγνώμων για τον κόσμο που με στήριξε», είπε αρχικά ο Ακύλας στην κάμερα του Buongiorno.

Ο Ακύλας είπε στη συνέχεια: «Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux».

Ο Ακύλας ανέφερε επίσης: «Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη. Ήταν μαγική στιγμή να βλέπω τη μαμά μου πάνω στη σκηνή. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες».

Πηγή: tvnea.com
