2026-02-18 08:03:19
Φωτογραφία για ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΙΜΟΥ SMS ΚΑΙ mail ΑΠΌ ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ -Τα «ΨΑΡΩΤΙΚΑ» ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ



 Το κινητό δονείται, μια ειδοποίηση ανάβει στην οθόνη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η καθημερινότητα διακόπτεται από ένα μήνυμα που μοιάζει επείγον.

«Εκκρεμεί πληρωμή τελών κυκλοφορίας», «το δέμα σας δεν παραδόθηκε», «οφειλή στο e-PASS», «πρόστιμο για υπέρβαση ταχύτητας – πληρώστε τώρα». Η πρώτη σκέψη είναι συνήθως πρακτική, «μήπως το ξέχασα;». Και αυτή ακριβώς τη στιγμή αμφιβολίας εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μαζική αποστολή παραπλανητικών SMS και e-mails που μιμούνται την ΑΑΔΕ, τα ΕΛΤΑ, την Αττική Οδό, τράπεζες ακόμη και αστυνομικές ή ευρωπαϊκές αρχές. Πρόκειται για οργανωμένες απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης, γνωστές ως smishing και phishing, που στόχο έχουν να αποσπάσουν κωδικούς, προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τραπεζικών καρτών. Και το κάνουν με τρόπο όλο και πιο πειστικό.

