2026-02-13 17:41:50

Στις 24 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί η εξέταση του δικηγόρου και πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών Αντώνη Ψαρόπουλου από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων στη δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.Του Κωνσταντίνου Κοντοκώστα.larissanet.grΑυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση που καταθέτει και εξετάζεται ως μάρτυρας ο κ. Ψαρόπουλος και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ