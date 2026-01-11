Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης και το κλείσιμο των καταστημάτων από τις διοικήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να κοστίσουν τις θέσεις εργασίας σε πάνω από 200.000 άτομα που απασχολούνται στον κλάδο μέχρι το 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Όπως μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times, ο κλάδος θα μπορούσε να μειώσει το 10% των θέσεων εργασίας έως το 2030 έρχεται σε μια περίοδο που οι τράπεζες σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις εξοικονομήσεις που υπόσχεται η AI , μεταφέροντας παράλληλα περισσότερες από τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο.

Οι περικοπές είναι πιο πιθανό να προέλθουν από τα τμήματα «κεντρικών υπηρεσιών» των τραπεζών καθώς και θέσεις διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ανάλυση.

Συνολικά, οι τράπεζες απασχολούν περίπου 2,12 εκατομμύρια υπαλλήλους, πράγμα που σημαίνει ότι μια μείωση κατά 10% θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 212.000 θέσεων εργασίας.

«Πολλές τράπεζες έχουν αναφερθεί σε αύξηση της αποδοτικότητας κατά 30% χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την περαιτέρω ψηφιοποίηση» ανέφερε η Morgan Stanley.

Οι δανειστές της Ευρώπης δέχονται έντονη πίεση από τους επενδυτές να βρουν νέους τρόπους για να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία παραμένει σταθερά χαμηλότερη από αυτή των ανταγωνιστών τους στις ΗΠΑ.

Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων

Οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να αναφέρουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτη για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους.

Τον Νοέμβριο η ολλανδική ABN Amro ανακοίνωσε ότι θα απολύσει περίπου το ένα πέμπτο του πλήρους προσωπικού του έως το 2028, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Société Générale, Σλάβομιρ Κρούπα, προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι «τίποτα δεν είναι ιερό» στην προσπάθειά του να μειώσει το επίμονα υψηλό κόστος λειτουργίας της γαλλικής τράπεζας.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν ότι η AI προσφέρει στις τράπεζες την ευκαιρία να βελτιώσουν τον δείκτη κόστους προς έσοδα — ένα κρίσιμο μέτρο αποδοτικότητας για τους δανειστές που παρακολουθούν οι επενδυτές.

Η πρόβλεψη υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση και η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να αναστατώσουν το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, ειδικά στους δανειστές που εστιάζουν στους καταναλωτές και σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όπου οι δείκτες κόστους προς έσοδα των τραπεζών παραμένουν υψηλοί.

