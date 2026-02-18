





Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά δυνατά στο Ηράκλειο Κρήτης και η ΕΡΤ βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης! Από σήμερα, Τρίτη 17 έως το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, το Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας φιλοξενείται στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, με όλη τη δράση σε απευθείας μετάδοση.

Οι επτά αγώνες της διοργάνωσης –από τα προημιτελικά έως τον μεγάλο τελικό– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ παράλληλα η ΕΡΑ ΣΠΟΡ θα μεταφέρει ραδιοφωνικά τον παλμό των αγώνων, με συνεχή ενημέρωση, σχόλιο και ρεπορτάζ από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ στην Κρήτη.







Το πρόγραμμα των αγώνων

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026







17:00: Μαρούσι – Άρης







20:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ







Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026







17:00: Ηρακλής – Μύκονος







20:00: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ







Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026







17:00: Α’ Ημιτελικός







20:00: Β’ Ημιτελικός







Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026







20:00: Τελικός







Η δημόσια τηλεόραση μεταφέρει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με πλήρη κάλυψη, αναλύσεις, δηλώσεις και όλο το παρασκήνιο της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πηγή: tvnea.com