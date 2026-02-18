Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» (15,3%), διατηρώντας σαφές προβάδισμα και αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με διαφορά ασφαλείας.

Από εκεί και κάτω, η εικόνα αλλάζει, καθώς το τοπίο γίνεται πιο πυκνό. Το «Breakfast@Star» (10,7%) κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με το «Buongiorno» (10,3%) να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

Κοντά τους κινήθηκαν το «Το Πρωινό» (9,8%) και οι «Αταίριαστοι» (9,6%), διαμορφώνοντας ένα συμπαγές μπλοκ στη μεσαία βαθμίδα, όπου οι διαφορές είναι μικρές και η κατάταξη μπορεί εύκολα να ανατραπεί.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «10 Παντού» (6,9%), ενώ την τελευταία θέση κατέλαβε το «Πρωίαν σε Είδον» (3,7%), με αισθητά χαμηλότερη απήχηση.

