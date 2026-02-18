Στην κορυφή των κεντρικών δελτίων βρέθηκε το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Alpha» (17,5%), σημειώνοντας σαφές προβάδισμα και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με διψήφια διαφορά.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Star News» (13,7%), διατηρώντας ισχυρή παρουσία, ενώ τρίτα κατετάγησαν τα «Mega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων» (9,4%), σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από την κορυφή.

Στο υπόλοιπο της κατάταξης, το «Open News» (5,8%), το «ANT1 News Κεντρικό Δελτίο» (5,5%) και το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΪ» (5,3%) κινήθηκαν κοντά μεταξύ τους, ενώ το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ΕΡΤ1» (4,0%) κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση.

Πηγή: tvnea.com