Πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη οι «Αποκαλύψεις» (12,5%), που κινήθηκαν σε καθαρά υψηλότερα επίπεδα από τον ανταγωνισμό και διατήρησαν τον έλεγχο της τηλεθέασης.

Πίσω τους καταγράφηκε οριακή μάχη, με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» (8,9%) να περνούν οριακά μπροστά από το «Live You» (8,8%), σε μια διαφορά που κρίθηκε κυριολεκτικά στο δέκατο.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (4,4%), χωρίς να μπορέσει να πλησιάσει το γκρουπ της κορυφής, ενώ το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (3,6%) κινήθηκε σε περιορισμένα επίπεδα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (2,2%), με επίδοση που δεν του επέτρεψε να μπει στον ανταγωνισμό.

