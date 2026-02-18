2026-02-18 11:07:40
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις», ντέρμπι στη δεύτερη θέση



 Πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη οι «Αποκαλύψεις» (12,5%), που κινήθηκαν σε καθαρά υψηλότερα επίπεδα από τον ανταγωνισμό και διατήρησαν τον έλεγχο της τηλεθέασης.

Πίσω τους καταγράφηκε οριακή μάχη, με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» (8,9%) να περνούν οριακά μπροστά από το «Live You» (8,8%), σε μια διαφορά που κρίθηκε κυριολεκτικά στο δέκατο.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (4,4%), χωρίς να μπορέσει να πλησιάσει το γκρουπ της κορυφής, ενώ το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (3,6%) κινήθηκε σε περιορισμένα επίπεδα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (2,2%), με επίδοση που δεν του επέτρεψε να μπει στον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
