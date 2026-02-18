Ξεκάθαρη πρωτιά για το «Happy Day στον Alpha» (18,1%), που κινήθηκε με άνεση στην κορυφή και διατήρησε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» (14,8%), παραμένοντας η βασική δύναμη πίσω από τον πρωτοπόρο και κρατώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα ενημερωτικά προγράμματα.

Ακολουθεί η «Ώρα Ελλάδος» (9,6%), σε μονοψήφια τροχιά, ενώ το «Σήμερα» (8,4%) κινήθηκε χαμηλότερα, χωρίς να απειλεί την πρώτη δυάδα.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» (4,6%), με αισθητά μειωμένη επίδοση, ενώ την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς – Νωρίς» (2,4%), που δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com