Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Happy Day στον Alpha18.1%Κοινωνία Ώρα Mega14.8%Ώρα Ελλάδος9.6%Σήμερα8.4%Καλημέρα Ελλάδα4.6%Νωρίς – Νωρίς2.4%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Super Κατερίνα15.3%Breakfast@Star10.7%Buongiorno10.3%Το Πρωινό9.8%Αταίριαστοι9.6%10 Παντού6.9%Πρωίαν σε Είδον3.7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Αποκαλύψεις12.5%Αλήθειες με τη Ζήνα8.9%Live You8.8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4.4%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος3.6%Ώρα για Ψυχαγωγία2.2%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Deal19.4%Οικογενειακές Ιστορίες15.4%Τροχός της Τύχης13.4%The Chase12.9%Live News12.6%Cash or Trash8.5%Ρουκ Ζουκ6.6%Beat My Guest4.4%Το ‘Χουμε!4.3%5 x 54.0%Καθαρές Κουβέντες3.9%Ο Καζανόβας (ΣΚΑΙ)3.8%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54Να Μ’ Αγαπάς15.2%Ράδιο Αρβύλα13.7%MasterChef 1013.6%Άγιος Έρωτας ΙΙ13.4%Porto Leone12.3%Survivor10.8%Μια Νύχτα Μόνο10.0%Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος7.8%Grand Hotel7.5%Γιατί ρε Πατέρα;4.8%Το Παιδί4.0%Καλά Θα Πάει Κι Αυτό3.6%Real View2.4%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑ18-54The 2Night Show11.2%Prime Time8.2%Bilatz Limpertadores2.9%Status Quo2.7%Πηγή: tvnea.com