Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Happy Day στον Alpha
18.1%
Κοινωνία Ώρα Mega
14.8%
Ώρα Ελλάδος
9.6%
Σήμερα
8.4%
Καλημέρα Ελλάδα
4.6%
Νωρίς – Νωρίς
2.4%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Super Κατερίνα
15.3%
Breakfast@Star
10.7%
Buongiorno
10.3%
Το Πρωινό
9.8%
Αταίριαστοι
9.6%
10 Παντού
6.9%
Πρωίαν σε Είδον
3.7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Αποκαλύψεις
12.5%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8.9%
Live You
8.8%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4.4%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
3.6%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2.2%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Deal
19.4%
Οικογενειακές Ιστορίες
15.4%
Τροχός της Τύχης
13.4%
The Chase
12.9%
Live News
12.6%
Cash or Trash
8.5%
Ρουκ Ζουκ
6.6%
Beat My Guest
4.4%
Το ‘Χουμε!
4.3%
5 x 5
4.0%
Καθαρές Κουβέντες
3.9%
Ο Καζανόβας (ΣΚΑΙ)
3.8%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
Να Μ’ Αγαπάς
15.2%
Ράδιο Αρβύλα
13.7%
MasterChef 10
13.6%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
13.4%
Porto Leone
12.3%
Survivor
10.8%
Μια Νύχτα Μόνο
10.0%
Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος
7.8%
Grand Hotel
7.5%
Γιατί ρε Πατέρα;
4.8%
Το Παιδί
4.0%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό
3.6%
Real View
2.4%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18-54
The 2Night Show
11.2%
Prime Time
8.2%
Bilatz Limpertadores
2.9%
Status Quo
2.7%
Πηγή: tvnea.com
