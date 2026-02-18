2026-02-18 11:07:40
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Happy Day στον Alpha

18.1%

Κοινωνία Ώρα Mega

14.8%

Ώρα Ελλάδος

9.6%

Σήμερα

8.4%

Καλημέρα Ελλάδα

4.6%

Νωρίς – Νωρίς

2.4%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Super Κατερίνα

15.3%

Breakfast@Star

10.7%

Buongiorno

10.3%

Το Πρωινό

9.8%

Αταίριαστοι

9.6%

10 Παντού

6.9%

Πρωίαν σε Είδον

3.7%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Αποκαλύψεις

12.5%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8.9%

Live You

8.8%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4.4%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

3.6%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2.2%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Deal

19.4%

Οικογενειακές Ιστορίες

15.4%

Τροχός της Τύχης

13.4%

The Chase

12.9%

Live News

12.6%

Cash or Trash

8.5%

Ρουκ Ζουκ

6.6%

Beat My Guest

4.4%

Το ‘Χουμε!

4.3%

5 x 5

4.0%

Καθαρές Κουβέντες

3.9%

Ο Καζανόβας (ΣΚΑΙ)

3.8%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

Να Μ’ Αγαπάς

15.2%

Ράδιο Αρβύλα

13.7%

MasterChef 10

13.6%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

13.4%

Porto Leone

12.3%

Survivor

10.8%

Μια Νύχτα Μόνο

10.0%

Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος

7.8%

Grand Hotel

7.5%

Γιατί ρε Πατέρα;

4.8%

Το Παιδί

4.0%

Καλά Θα Πάει Κι Αυτό

3.6%

Real View

2.4%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18-54

The 2Night Show

11.2%

Prime Time

8.2%

Bilatz Limpertadores

2.9%

Status Quo

2.7%

Πηγή: tvnea.com
