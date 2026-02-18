2026-02-18 11:07:40
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal» (19,4%), καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση και αφήνοντας καθαρά πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (15,4%), διατηρώντας ισχυρή δυναμική, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» (13,4%). Ανταγωνιστική παρουσία κατέγραψαν επίσης το «The Chase» (12,9%) και το «Live News» (12,6%), διαμορφώνοντας ένα συμπαγές μπλοκ υψηλών επιδόσεων πίσω από την κορυφή.

Σε μεσαία επίπεδα βρέθηκε το «Cash or Trash» (8,5%), ενώ το «Ρουκ Ζουκ» (6,6%) κινήθηκε χαμηλότερα από τα συνήθη δεδομένα του.

Πιο πίσω βρέθηκαν τα «Beat My Guest» (4,4%), «Το ‘Χουμε!» (4,3%) και το «5 x 5» (4,0%), με τις «Καθαρές Κουβέντες» (3,9%) και τον «Ο Καζανόβας» (3,8%) να συμπληρώνουν την κατάταξη.



Πηγή: tvnea.com
