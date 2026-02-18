2026-02-18 16:02:39
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, με εντολή του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διακόπτεται μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Σ.Σ. Λαγυνών και Σ.Σ. Ορμενίου, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο.Κατόπιν τούτου:Τα δρομολόγια 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται και υποκαθίστανται από sidirodromikanea
Τετάρτη, 18/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 18/2/2026: Εργασίες ημέρας
Διαβούλευση για την λειτουργία του λιμανιού του Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Προθεσμία διαβούλευσης έως 20 Μαρτίου 2026.
Διαβούλευση για την λειτουργία του λιμανιού του Μύτικα και τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Προθεσμία διαβούλευσης έως 20 Μαρτίου 2026.
