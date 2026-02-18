











Ηλίας ΜαγκλίνηςΣτο Διάστημα υποφέρεις από πονοκεφάλους, ημικρανίες, δυσάρεστη αίσθηση ιγμορίτιδας, ιλίγγους και ναυτίες. Δεν διαρκούν πολύ, είναι μέχρι να προσαρμοστεί ο οργανισμός. Η μικροβαρύτητα ανακατεύει τα υγρά στο εσωτερικό του σώματος, δεν υπάρχει πλέον βαρύτητα να τα τραβήξει προς τα κάτω, με συνέπεια να ρέουν άναρχα μέσα στο σώμα και συχνά να συγκεντρώνονται στο κρανίο. Είναι ζήτημα συνήθειας. Και αντοχών. Δεν γινόμαστε όλοι αστροναύτες. Για την ακρίβεια: ελάχιστοι.Οπως η Χριστίνα Χ. Κουκ (Chri-stina H. Koch – στα αγγλικά προφέρεται Κουκ). Η Αμερικανίδα αστροναύτης της NASA έχει σπάσει το ρεκόρ συνεχούς παραμονής στο Διάστημα από γυναίκα: τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) ημέρες, σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (408 χιλιόμετρα πέρα από τη Γη).Και όχι μόνο αυτό: στις 18 Οκτωβρίου του 2019, η Κουκ αιωρήθηκε στο κενό, έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επιτελώντας τον «διαστημικό περίπατο» στην Ιστορία (spacewalk ή, πιο επίσημα, Extra Vehicular Activity – EVA) στον οποίο συμμετείχαν αποκλειστικά και μόνον γυναίκες. Η μία ήταν η Τζέσικα Μέιρ. Η άλλη ήταν η Κουκ.Εχει όμως και συνέχεια: τον προσεχή Μάρτιο η Κουκ θα προσθέσει άλλες δέκα μέρες παραμονής στο Διάστημα. Οχι όμως σε τροχιά γύρω από τη Γη, κοντά στο «σπίτι της» δηλαδή, αλλά στο «βαθύ Διάστημα» (deep space), καθώς μαζί με άλλους τρεις άνδρες συναδέλφους της, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης διαστημικής αποστολής της NASA «Αρτεμις ΙΙ», θα ταξιδέψουν έως τη Σελήνη, 384.400 χιλιόμετρα απόσταση.Οπως επίσης θα είναι και η πρώτη φορά που γυναίκα θα φτάσει έως το φεγγάρι. Αλλά το πλήρωμα του «Αρτεμις ΙΙ» θα έχει και άλλες πρωτιές: ο Βίκτορ Γκλόβερ θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός που θα ξεφύγει από την τροχιά της Γης και θα ταξιδέψει έως τη Σελήνη, ενώ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν αναμένεται να είναι ο πρώτος μη Αμερικανός που θα πετύχει κάτι τέτοιο. Το πλήρωμα συμπληρώνει ο κυβερνήτης Ριντ Ουάσμαν.Εχουν περάσει 54 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η διαστημική αποστολή Απόλλων 17 της NASA, η οποία ήταν και η τελευταία στον φυσικό δορυφόρο της Γης, το 1972. Τότε βέβαια είχε πραγματοποιηθεί προσεδάφιση στην επιφάνεια της Σελήνης, όμως η «Αρτεμις ΙΙ» δεν θα πραγματοποιήσει προσσελήνωση αλλά περιστροφή γύρω από το φεγγάρι, προετοιμάζοντας, μέσα από έρευνες, πειράματα και παρατηρήσεις, το έδαφος για την αποστολή «Αρτεμις ΙΙΙ», η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027-28. Αυτή θα είναι η πρώτη προσσελήνωση μετά την ιστορική του «Απόλλων 11» στις 20 Ιουλίου του 1969. Υπολογίζεται ότι και η Κίνα θα αποστείλει πληρώματα στη Σελήνη το αργότερο το 2030.Ποια είναιΓεννημένη το 1979, η Χριστίνα Κουκ μεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα, όπου και σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και φυσικός. Το 2001 έγινε δεκτή στην Ακαδημία της NASA και το 2013 επιλέχθηκε ως δόκιμη αστροναύτης της 21ης Σειράς Αστροναυτών. «Από μικρό παιδί ήθελα να γίνω αστροναύτης», τη βλέπουμε να λέει σε συνέντευξή της. «Ημουν αυτό το παιδί στο δημοτικό που όταν οι δάσκαλοι ρωτούσαν τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, απαντούσα: αστροναύτης».Φυσικά, δεν ήταν εύκολο. Η Κουκ πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα εκπαίδευσης και υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αλάσκα, η Αρκτική και η Ανταρκτική, όπου και παρέμεινε επί έναν ολόκληρο χρόνο.Πραγματοποίησε την πρώτη της διαστημική αποστολή το 2018, ενώ στις 14 Μαρτίου του 2019 άφησε ξανά τη Γη για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και επέστρεψε στις 6 Φεβρουαρίου του 2020. Οταν τη ρωτούν «Πώς είναι να βρίσκεσαι στο Διάστημα», στέκεται ιδιαίτερα στο ότι ανά μιάμιση ώρα ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός περιστρέφεται γύρω από τη Γη, που σημαίνει ότι ως αστροναύτης «ζεις περίπου 17 ανατολές και δύσεις του Ηλίου το εικοσιτετράωρο. Αυτό από μόνο του είναι απίστευτο. Οπως και η αιώρηση. Οταν γύρισα στη Γη δεν θυμόμουν καν πώς είναι να περπατάς. Είμαστε διαρκώς απασχολημένοι εκεί πάνω, κάθε κίνησή μας πρέπει να είναι υπολογισμένη στο λεπτό, όμως υπάρχει και χρόνος για περισυλλογή, στο μεγάλο παράθυρο που βλέπει προς τη Γη. Είναι απίστευτο μέρος το Διάστημα και δίνει στον καθένα από εμάς εκεί πάνω απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν πουθενά αλλού».Η Κουκ συμμετείχε σε έξι διαστημικούς περιπάτους, συνολικής διάρκειας 42 ωρών και 15 λεπτών. Στον πρώτο ιστορικό διαστημικό περίπατο γυναικών με την Τζέσικα Μέιρ, το 2019, η Κουκ πέρασε στο διαστημικό κενό επτά συνεχείς ώρες και 17 λεπτά, επιδιδόμενη σε εργασίες στο εξωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. «Συχνά οι άνθρωποι με ρωτούν αν φοβόμουν όταν έκανα τους διαστημικούς περιπάτους. Η απάντηση είναι να είσαι συγκεντρωμένος στην αποστολή σου. Και έχουμε τόσο πολλά να κάνουμε όσο βρισκόμαστε εκεί έξω που μάλλον δεν προλαβαίνεις να φοβηθείς. Συχνά, όταν μιλάω σε μαθητές, τους λέω ότι καλό είναι να κυνηγάς όλα όσα φοβάσαι. Οσα νομίζεις ότι δεν μπορείς να φτάσεις. Οταν υπερβείς αυτόν τον φόβο, το αίσθημα ανταμοιβής είναι ανεκτίμητο».Πηγη:https://www.kathimerini.gr/society/564083185/otan-gyrisa-sti-gi-den-thymomoyn-kan-pos-einai-na-perpatas/