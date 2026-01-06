





Και επίσημα πλέον, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη ολοκληρώνει την πορεία του στον ΑΝΤ1 και δεν θα προβληθεί ξανά. Μια απόφαση που δεν περνά απαρατήρητη και προκαλεί εύλογα ερωτήματα, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά και για τη συνολική στρατηγική του σταθμού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη τηλεοπτική περίοδο.

Είναι, αν μη τι άλλο, αδιανόητο να διακόπτεται μια εκπομπή τη στιγμή που σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις και έντονη αστάθεια στους πίνακες τηλεθέασης. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» κινήθηκε σε ποσοστά κοντά στον μέσο όρο του καναλιού, αλλά και αντίστοιχα με άλλες εκπομπές του σταθμού, χωρίς να αποτελεί σε καμία περίπτωση τη μεγάλη εξαίρεση ή τον «αδύναμο κρίκο».

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η εκπομπή ξεκίνησε εξαρχής με εμφανή προβλήματα: λανθασμένη ώρα προβολής, ασάφεια στη θεματολογία και επιλογές προσώπων που δεν λειτούργησαν ενισχυτικά δίπλα στην Ελένη Τσολάκη. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσιάστρια στάθηκε με επαγγελματισμό, συνέπεια και αξιοπρέπεια, σε ένα περιβάλλον που δεν της επέτρεψε ποτέ να χτίσει πραγματικά την εκπομπή όπως απαιτεί η τηλεόραση.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι στον σταθμό φαίνεται να εξετάζονται σενάρια για νέα εκπομπή με άλλη παρουσιάστρια, σαν να θεωρείται ότι το πρόβλημα λύνεται απλώς με την αλλαγή προσώπου. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική. Οποιαδήποτε εκπομπή, με οποιοδήποτε πρόσωπο κι αν βρεθεί μπροστά από τις κάμερες, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει τις ίδιες ακριβώς δυσκολίες. Η τηλεόραση απαιτεί χρόνο, χτίσιμο και υπομονή — στοιχεία που δείχνουν να απουσιάζουν από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΑΝΤ1.

Και πάνω απ’ όλα, το βασικό πρόβλημα παραμένει άθικτο: το τηλεοπτικό κοινό έχει γυρίσει συνολικά την πλάτη του στον ΑΝΤ1. Όχι σε μία παρουσιάστρια, όχι σε μία εκπομπή, αλλά στη συνολική εικόνα, τη φιλοσοφία και τις επιλογές του καναλιού. Όσο αυτή η πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεται με ειλικρίνεια, καμία αλλαγή προσώπου δεν μπορεί να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Καλώς ή κακώς, στον σταθμό κάποια στιγμή θα πρέπει να ειπωθούν δύσκολες αλήθειες. Κάποιοι θα χρειαστεί να «χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι», κάποιοι ίσως να αποχωρήσουν, ώστε να δοθεί χώρος σε νέες, φρέσκες ιδέες, σύγχρονη τηλεοπτική αντίληψη και πραγματικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Διαφορετικά, οι ίδιες αποφάσεις θα συνεχίσουν να οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα.

