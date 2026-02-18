H αυθεντική αισθητική του σύγχρονου Σκανδιναβικού ύφους, σε ένα σπίτι που εκτός των εξαιρετικών συνδυασμών χαρακτηρίζεται από την χρωματική ομοιομορφία όλων των χώρων σε ζεστούς γήινους τόνους.

Κλασσικές επιλογές του συγκεκριμένου ύφους, όπως τα φυσικά υλικά, οι γκαλερί τοίχου, η απλού σχεδιασμού βιβλιοθήκη από τοίχο σε τοίχο, τα σύγχρονης αισθητικής ρουστίκ έπιπλα συνδυασμένα με πολλά vintage κομμάτια, οι καθρέφτες και τα πολύ ιδιαίτερης αισθητικής φωτιστικά, το εξαιρετικό ξύλινο δάπεδο σε σχέδιο ψαροκόκαλο και το γεωμετρικό πλακάκι στην κουζίνα, χαρακτηρίζουν την αισθητική του χώρου και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα με πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣinstagram.com/i.tam.i.tuSHARE