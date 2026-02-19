Χαμηλό, αρωματικό ανθοφόρο φυτό που δημιουργεί πυκνά, φωτεινά χαλιά λουλουδιών.

Γνωστός για την πλούσια και παρατεταμένη ανθοφορία του, ο Άλυσσος προσφέρει λεπτό άρωμα και απαλή υφή στον κήπο ή το μπαλκόνι. Η χαμηλή και κυρίως παράπλευρη ανάπτυξή του τον κάνει ιδανικό για μπορντούρες, γλάστρες και σημεία όπου επιθυμούμε μια διακριτική αλλά σταθερή παρουσία χρώματος.

Γενικά χαρακτηριστικά

Η βοτανολογική του ονομασία είναι Lobularia maritima και πρόκειται για ετήσιο, συχνά και βραχύβιο πολυετές φυτό σε ήπια κλίματα. Δημιουργεί πυκνή, χαμηλή βλάστηση που σπάνια ξεπερνά τα 15–25 εκατοστά σε ύψος, και εξαπλώνεται παράπλευρα καλύπτοντας το έδαφος.

Τα μικροσκοπικά του άνθη σχηματίζουν πυκνές ταξιανθίες σε αποχρώσεις του λευκού, του ροζ, του λιλά ή του απαλού μωβ. Το άρωμά τους είναι διακριτικό αλλά ευχάριστο, ιδιαίτερα αισθητό τις ζεστές ημέρες της άνοιξης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπορντούρα, σε διαδρόμους κήπους, ως χαμηλό φυτό πρώτης σειράς σε παρτέρια, για εδαφοκάλυψη ή σε βραχόκηπους ενώ από τις πιο συνηθισμένες χρήσεις του είναι σε ανοιξιάτικες γλάστρες - ζαρντινιέρες όπου μπορεί και να συνδυαστεί με ψηλότερα φυτά.Φροντίδα Χώμα

Αναπτύσσεται καλύτερα σε ελαφρύ αλλά πολύ καλά στραγγιζόμενο χώμα, ώστε να μην διατηρείται μόνιμη υγρασία στις ρίζες.

Θέση

Προτιμά πλήρως ηλιόλουστες θέσεις. Ευδοκιμεί και σε συνθήκες ημισκιάς όπου όμως η αναθοφορία του είναι μειωμένη, αλλά το φυτό ταλαιπωρείται λιγότερο τους θερινούς μήνες. Ιδανικά σημεία αυτά που ο Άλυσσος θα δέχεται τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα άμεσο ή έμμεσο ηλιακό φως, αλλά θα είναι προστατευμένο από τον μεσημεριανό ήλιο του καλοκαιριού.

Πότισμα

Χρειάζεται αρκετό νερό. Κάθε 2-3 ημέρες στην διάρκεια της άνοιξης και καθημερινό πότισμα, με μικρές ποσότητες νερού, το διάστημα του καλοκαιριού. Το χώμα θα πρέπει επιφανειακά να παραμένει ελαφρά υγρό. Φυτά σε γλάστρες απαιτούν περισσότερο νερό, σε σχέση με τα τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος. Αδειάζετε το πλεονάζον νερό στο πιάτο της γλάστρας και κατά το πότισμα κατευθύνετε το νερό στις ρίζες χωρίς να βρέχεται το υπόλοιπο τμήμα του φυτού.



Κλάδεμα

Δεν απαιτεί συστηματικό κλάδεμα και μόνο όταν χρησιμοποιείται ως φυτό εδαφοκάλυψης ένα ελαφρύ κούρεμα, μετά το πρώτο ανοιξιάτικο κύμα ανθοφορίας, βοηθά το φυτό να ανανεωθεί και να ανθίσει εκ νέου.

Λίπανση

Μια λίπανση με ένα ενισχυτικό γενικής χρήσης στην αρχή της άνοιξης είναι αρκετή για να ενισχύσει την ανθοφορία.

Ανθοφορία – Πολλαπλασιασμός

Η ανθοφορία ξεκινά από τις αρχές της άνοιξης και μπορεί να διαρκέσει μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Σε περιοχές με ήπιο κλίμα, συχνά επαναλαμβάνεται και το φθινόπωρο.

Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται εύκολα με σπόρους, οι οποίοι σπέρνονται νωρίς την άνοιξη απευθείας στο έδαφος ή σε μικρά δοχεία σποράς.

soulouposeto

SHARE