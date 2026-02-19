Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα MEGA» (15,9%), καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση και περνώντας μπροστά στον ανταγωνισμό.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» (14,5%), ενώ πολύ δυναμική παρουσία σημείωσε και το «Σήμερα» (13,2%), διαμορφώνοντας μια ισχυρή τριάδα με μικρές σχετικά διαφορές.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» (11,5%), παραμένοντας σε διψήφια επίπεδα αλλά εκτός κορυφής, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» (7,3%) κινήθηκε αισθητά χαμηλότερα.

Την κατάταξη έκλεισε το «Νωρίς- Νωρίς» (2,2%), με περιορισμένη απήχηση σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Πηγή: tvnea.com