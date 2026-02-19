2026-02-19 09:44:20
 Σαρωτική ήταν η εικόνα για τη «Super Κατερίνα» (20,1%), που κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση, ανοίγοντας μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» (12,1%), ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» (11,4%), με τις διαφορές μεταξύ τους να παραμένουν διαχειρίσιμες αλλά σαφείς.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Breakfast@Star» (8,8%), με τους «Αταίριαστους» (7,0%) να ακολουθούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Την κατάταξη συμπλήρωσαν το «10 Παντού» (5,2%) και το «Πρωίαν σε Είδον» (4,1%), χωρίς να μπορέσουν να μπουν στη μάχη της κορυφής.



Πηγή: tvnea.com
5 νέα τρένα που θα θέλετε να ταξιδέψετε σε όλη την Ευρώπη το 2026
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
