Σαρωτική ήταν η εικόνα για τη «Super Κατερίνα» (20,1%), που κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση, ανοίγοντας μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» (12,1%), ενώ ακολούθησε το «Buongiorno» (11,4%), με τις διαφορές μεταξύ τους να παραμένουν διαχειρίσιμες αλλά σαφείς.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Breakfast@Star» (8,8%), με τους «Αταίριαστους» (7,0%) να ακολουθούν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Την κατάταξη συμπλήρωσαν το «10 Παντού» (5,2%) και το «Πρωίαν σε Είδον» (4,1%), χωρίς να μπορέσουν να μπουν στη μάχη της κορυφής.

