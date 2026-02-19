2026-02-19 08:39:03
Η PROFARM A.E. και η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. ανακοινώνουν τη στρατηγική τους σύμπραξη, με κοινό όραμα τη δημιουργία του ισχυρότερου και μεγαλύτερου χονδρεμπορικού φαρμακευτικού ομίλου στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής καταρχήν συμφωνίας για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ από την PROFARM.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ διατηρεί την εμπορική της ταυτότητα, τη διοικητική της δομή και αυτοτέλεια, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων της.





Ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών του Ομίλου PROFARM με την ένταξη της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ το 2026 (συμπεριλαμβανομένων των εταιριών ELPHARM, PHARMAGROUP ΑΧΑΪΑΣ, PHARMAGROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, PHARMAGROUP ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, PHARMANET, INTEGRIS S.A, PERSE PHARMACEUTICALS & MEDWORLD) αναμένεται να ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενο EBITDA άνω των 22 εκατ. ευρώ.

Το νέο επιχειρηματικό σχήμα θα απασχολεί περισσότερους από 520 εργαζομένους, ενώ το δίκτυο των συνεργαζόμενων φαρμακείων θα υπερβαίνει τα 2.500  σημεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Σημείωση: Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

Για την ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.

Αυγουστίνος Καλλιβρούσης Πρόεδρος Δ.Σ

Θεόδωρος Σκυλακάκης Διευθύνων Σύμβουλος




