2026-02-19 10:31:25
Φωτογραφία για Πέμπτη, 19/2/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 99 - Β.Μ.), συμβουλευόμαστε την προηγούμενη ανάρτηση και διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 42ου κεφαλαίου "Ποσοστά της αλλαγής" (σελίδα 100 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε τα προβλήματα 1, 2 και 3, στη σελίδα 17 του Τ.Ε. καθώς και τις ασκήσεις της επαναληπτικής φωτοτυπίας που δόθηκε για το τριήμερο.

Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να εντοπίζουμε εύκολα κράτη και πρωτεύουσες της Ευρώπης στον άτλαντά μας. Επίσης διαβάζουμε καλά τα υπογραμμισμένα του 29ου κεφαλαίου "Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης" (βλέπουμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης). Τέλος, συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 2 και 3, στη σελίδα 41 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Αύριο Παρασκευή, 20/2, θα κάνουμε μάθημα μόνο το πρώτο δίωρο, γλώσσα και φυσική.

