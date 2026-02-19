ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γράφει ο Στυλιανός Ντίνος







Σύμφωνα με το συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, ο Άγιος Γεώργιος Επίσκοπος Αμάστριδος στα νεανικά χρόνια έφυγε από την γενέτειρά του (Παφλαγονία της Μικράς Ασίας) και έφτασε στη Βόνιτσα Ακαρνανίας. Το σημείο που ασκήτευε ακόμη και σήμερα ονομάζεται «Ασκηταριό», και βρίσκεται ένα χιλιόμετρο ανατολικά του σημερινού χωριού Παλιάμπελα της περιφέρειας Βονίτσης.....

ximeronews

