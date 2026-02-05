





Η prime time ζώνη ανέδειξε τον «Να με αγαπάς» στην κορυφή με 17,7%, ακολουθούμενο από το MasterChef 10 με 15,8% και το Άγιος Έρωτας με 15,5%, επιβεβαιώνοντας την ισχύ τους στο prime time κοινό.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Ράδιο Αρβύλα με 13,4% και των Grand Hotel και Παιχνίδια Εκδίκησης με 11,1% και 9,6% αντίστοιχα, ενώ το Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια έκανε 9,5%.

Τα υπόλοιπα προγράμματα σημείωσαν πιο συγκρατημένες επιδόσεις: η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος με 9,9%, η Μια νύχτα μόνο με 7,9%, ο Survivor με 9,3%, ενώ χαμηλά τερμάτισαν το Real View με 2,5%, το Το Παιδί με 2,7% και το Καλά θα πάει κι αυτό με 1,7%.

Late night ζώνη:



Το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν το Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης και η Νύχτα Αποκαλύψεων με 8,2% έκαστο, ενώ το Money Drop κινήθηκε στο 6,4%.

Πηγή: tvnea.com