Φωτογραφία για Phlomis fruticosa/Φλομίς η θαμνώδης- η γνωστή μας και πανταχού παρούσα ασφάκα
Η ασφάκα – Φλωμίς η θαμνώδης/Phlomis fruticosa, είναι ένα πασίγνωστος θάμνος σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας μας!

Το όνομα του γένους Phlomis προέρχεται από την ελληνική λέξη φλόγα.

Φλόγα, διότι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τα φύλλα της ασφάκας ως φυτίλια λυχνίας!

Τα αρωματικά του φύλλα μοιάζουν με φασκόμηλο, για αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι έχω παρατηρήσει πολλά άτομα να επιμένουν πως η ασφάκα είναι το φασκόμηλο και βέβαια ΟΧΙ, Η ΑΣΦΑΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/phlomis-fruticosa-flomis-i-thamnodis-i-gnosti-mas-kai-pantachoy-paroysa-asfaka/
