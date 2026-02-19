2026-02-19 14:13:14
Φωτογραφία για Μυστηριώδης γιατρός σε τρένο σώζει τη ζωή επιβάτη. Η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ τον έσωσε!
Η εργάτρια του τρένου Βερόνικα Ρότζερς είπε στον Ίαν Ντρουέρι: «Θα τα καταφέρεις, θα είσαι εδώ μαζί μου».Ένας άνδρας που αναζωογονήθηκε από έναν γενικό ιατρό σε ένα τρένο απηύθυνε έκκληση να την εντοπίσουν, ώστε να μπορέσει να ευχαριστήσει που του έσωσε τη ζωή..bbc.comΟ Ίαν Ντρούερι, 69 ετών, επέστρεφε στο Λονδίνο από την επίσκεψη στον γιο του στο Σουίντον τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν κατέρρευσε sidirodromikanea
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Το φαρμακείο στη νέα ψηφιακή εποχή: Πλήρης διαχείριση και ασφάλεια με το SmartPharmaSys
Το φαρμακείο στη νέα ψηφιακή εποχή: Πλήρης διαχείριση και ασφάλεια με το SmartPharmaSys
