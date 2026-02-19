2026-02-19 14:13:14

Η εργάτρια του τρένου Βερόνικα Ρότζερς είπε στον Ίαν Ντρουέρι: «Θα τα καταφέρεις, θα είσαι εδώ μαζί μου».Ένας άνδρας που αναζωογονήθηκε από έναν γενικό ιατρό σε ένα τρένο απηύθυνε έκκληση να την εντοπίσουν, ώστε να μπορέσει να ευχαριστήσει που του έσωσε τη ζωή..bbc.comΟ Ίαν Ντρούερι, 69 ετών, επέστρεφε στο Λονδίνο από την επίσκεψη στον γιο του στο Σουίντον τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν κατέρρευσε sidirodromikanea

