2026-02-19 17:21:48

Ένα εμπορευματικό τρένο που αποτελείται από οκτώ εμπορευματοκιβώτια σαράντα ποδιών γεμάτα με καθημερινά αγαθά και κατασκευαστικό εξοπλισμό θα καλύψει μια διαδρομή άνω των 3.500 χιλιομέτρων. Ο χρόνος ταξιδιού αναμένεται να είναι μεταξύ 18 και 20 ημερών.open.kgΑναφέρεται ότι η "Uztemiryulcontainer" είναι ένας από τους ιδρυτές της κοινοπραξίας UTK International Logistics, με έδρα την Κίνα, η οποία sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ