2026-01-30 13:59:50
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες στον ΑΝΤ1 για τη νέα σεζόν του «Your Face Sounds Familiar», το οποίο έχει μπει ψηλά στη λίστα των άμεσων προτεραιοτήτων του σταθμού. Το πλάνο προβλέπει την επιστροφή του δημοφιλούς show αμέσως μετά το Πάσχα, σηματοδοτώντας μια δυνατή προσθήκη στο prime time.



Στο παρασκήνιο επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς η παραγωγή έχει ξεκινήσει επαφές με πλήθος γνωστών προσώπων. Τα ραντεβού διαδέχονται το ένα το άλλο και το προσεχές διάστημα αρκετοί υποψήφιοι θα περάσουν το κατώφλι των γραφείων, ώστε να γίνουν οι πρώτες συζητήσεις για τη στελέχωση του νέου κύκλου.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της παρουσίασης, με ένα όνομα να ακούγεται δυνατά στα αυτιά του TVNEA.COM και σας το μεταφέρουμε. Έτσι δεν αποκλείεται τη θέση της οικοδέσποινας να αναλάβει η Δέσποινα Βανδή, μια επιλογή που, αν επιβεβαιωθεί, θα προκαλέσει έκπληξη...

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν πως το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζεται για μια δυναμική επιστροφή, με τον ΑΝΤ1 να ποντάρει ξανά σε ένα δοκιμασμένο και ιδιαίτερα αγαπητό format.



Πηγή: tvnea.com
