Σε αντίθεση με μια μεγάλη βεράντα ή μια αυλή, τα μικρά μπαλκόνια απαιτούν πιο προσεκτική οργάνωση και μετρημένες επιλογές.

Τα περισσότερα μικρά μπαλκόνια έχουν αρκετό μήκος αλλά περιορισμένο βάθος, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση του χώρου και τον τρόπο που χρησιμοποιείται καθημερινά. Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, η λειτουργικότητα εξασφαλίζεται ότι μόνο από τον αριθμό των στοιχείων αλλά και την σωστή σχέση μεταξύ τους. Η ισορροπία, η καθαρή διάταξη και η διακριτική διακόσμηση είναι στοιχεία που καθορίζουν αν ένα μικρό μπαλκόνι θα αποτελί πραγματικά μια λειτουργική προέκταση του σπιτιού.

Η σωστή διαμόρφωση ενός μπαλκονιού μικρής επιφάνειας δεν βασίζεται σε μεμονωμένες λύσεις, αλλά σε ένα σύνολο βασικών σημείων που λειτουργούν συνδυαστικά, ώστε ακόμη και ελάχιστα τετραγωνικά να αξιοποιούνται πλήρως και να εξυπηρετούν πραγματικά.





1. Σαφής προτεραιότητα χρήσης

Τα μικρά μπαλκόνια εξ΄ αντικειμένου δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις πιθανές λειτουργίες ταυτόχρονα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφασιστεί από την αρχή αν ο χώρος θα χρησιμοποιείται κυρίως για χαλάρωση, για ένα μικρό τραπέζι, για φυτά ή για έναν περιστασιακό συνδυασμό όλων αυτών, σε περιορισμένη κλίμακα.

Όσο πιο ξεκάθαρη είναι η βασική χρήση, τόσο πιο στοχευμένη και εξυπηρετική γίνεται η διαμόρφωση. Η υπερφόρτωση με τυχαία στοιχεία γιατί απλώς «έτσι συνηθίζεται», οδηγεί συχνά σε έναν χώρο που δεν εξυπηρετεί επαρκώς καμία από τις ανάγκες μας.



Ένα από τα πιο συχνά λάθη στην διαμόρφωση εξωτερικών χώρων μικρών διαστάσεων, είναι η προσπάθεια να τους κάνουμε όσο πιο βολικούς για τους επισκέπτες. Μεγαλύτερο τραπέζι, μεγάλος αριθμός καθισμάτων κλπ. Σε ένα μικρό μπαλκόνι όσο και αν προσπαθήσετε δεν θα κατορθώσετε να διοργανώσετε ένα ...πάρτυ πολλών ατόμων. Είναι λοιπόν προτιμότερο ο χώρος να διαμορφωθεί με βάση τις δικές, από το να κάνετε τελικά τον χώρο άβολο για εσάς καθημερινά, με στόχο να εξυπηρετεί όποτε χρειάζεται περισσότερους.

2. Ελεύθερος χώρος για άνετη κίνηση

Σε ένα μικρό μπαλκόνι, ακόμη και ένα επιπλέον σταθερό αντικείμενο στο δάπεδο μπορεί να δυσκολέψει την κίνηση, ειδικά όταν μιλάμε για σπίτια που σε μόνιμη βάση εξυπηρετούν περισσότερα του ενός ατόμου. Είναι σημαντικό να διατηρείται ένα καθαρό πέρασμα, ώστε να μην δυσκολεύονται η πρόσβαση, η καθημερινή χρήση και το καθάρισμα.

Η άνεση δεν σχετίζεται μόνο με το κάθισμα, αλλά και με το πώς κινείται κανείς μέσα στον χώρο. Όταν η διάταξη επιτρέπει φυσική ροή, το μπαλκόνι δείχνει και λειτουργεί πιο άνετα. Ο χώρος δεν θα πρέπει να διαμορφωθεί εξαντλώντας τα περιθώρια του σε αριθμό στοιχείων με ό,τι χωράει, αλλά έως εκεί που ...αντέχει.

3. Έπιπλα σε σωστή αναλογία

Όχι μόνο ο αριθμός αλλά και το μέγεθος των επίπλων είναι καθοριστικό στα μικρά μπαλκόνια. Ένα τραπέζι που φαίνεται διακριτικό σε μεγαλύτερο χώρο ή στο κατάστημα αγοράς του, μπορεί τελικά να καταλαμβάνει δυσανάλογη επιφάνεια σε ένα στενό μπαλκόνι. Πριν από κάθε επιλογή οι διαστάσεις στοιχείων μεγάλου όγκου θα πρέπει να ελέγχονται με ακρίβεια.



Ένα μικρό μπαλκόνι αποτελεί επίσης από τις δυσκολότερες περιπτώσεις λειτουργικής διαμόρφωσης με έπιπλα που δεν έχουν επιλεγεί ειδικά για τον συγκεκριμένο χώρο. Κομμάτια που περισσεύουν από αλλαγές - ανακαινίσεις, παλιά έπιπλα εσωτερικού χώρου κλπ ενώ μπορούν πραγματικά να αξιοποιηθούν πολύ ιδιαίτερα σε μεγάλες βεράντες, σε ένα μικρό μπαλκόνι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα αποδειχθούν πρακτικά.

Παλετοκατασκευές που εύκολα προσαρμόζονται στις επιθυμητές διαστάσεις, τραπέζια που τοποθετούνται στα κάγκελα του μπαλκονιού καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο και καθόλου στο δάπεδο όπως και κάθε τύπου μικρού μεγέθους πτυσσόμενα καθίσματα και τραπέζια, που μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο όταν πραγματικά χρειάζονται, είναι από τις πιο κατάλληλες επιλογές επίπλων για μικρά μπαλκόνια.

4. Αξιοποίηση των τοίχων

Όταν η επιφάνεια του δαπέδου είναι περιορισμένη, οι τοίχοι μπορούν να προσφέρουν λύσεις οργάνωσης αλλά και διακόσμησης. Ράφια μικρού βάθους, διακοσμητικά τοίχου ή επιτοίχιες γλάστρες είναι στοιχεία που συμβάλλουν στην οργάνωση αλλά και την γενική αισθητική, χωρίς να μειώνεται ο βασικός διαθέσιμος χώρος του μπαλκονιού στο δάπεδο.



Καφασωτά για αναρριχώμενα φυτά, κεραμικά ή ξύλινα διακοσμητικά τοίχου ή απλά ράφια που βοηθούν και στην οργάνωση κάποιων αντικειμένων που χρησιμοποιείτε συχνά όταν κάθεστε στο μπαλκόνι, είναι επιλογές που και τον χώρο δεν θα επιβαρύνουν και θα έχουν ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

5. Συνοχή σε υλικά και χρώματα

Σε μικρή επιφάνεια, η υπερβολική ποικιλία υλικών και χρωμάτων δημιουργεί οπτική ασυνέχεια, που κάνει τον χώρο να δείχνει μικρότερος. Μια πιο περιορισμένη παλέτα γήινων αποχρώσεων σε έπιπλα και υφάσματα, βοηθά ένα μικρό μπαλκόνι να δείχνει περισσότερο ενιαίο και ευρύχωρο.



Πολύχρωμες λεπτομέρειες μπορούν να προστεθούν με φυτά ή με λίδα διακοσμητικά αντικείμενα, έτσι που ο χώρος να μην στερείται γενικά χρώμα, αλλά χωρίς αυτό να τον κάνει οπτικά να «ασφυκτιά».

6. Μέτρο στον αριθμό των στοιχείων

Σε ένα μικρό μπαλκόνι εύκολα συσσωρεύονται αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με την χρήση του. Αποθηκευτικά κουτιά, παλιά έπιπλα κλπ έτσι που ο χώρος δεν χάνει μόνο την αισθητική αλλά και την πρακτικότητά του. Ένα περιστασιακό ξεκαθάρισμα του μπαλκονιού από όσα πράγματι δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού ή δεν χρησιμοποιούνται πλέον, είναι βασικό για να διατηρείται ο χώρος τακτοποιημένος και λειτουργικός.



Πολύ πιο εύκολα ένα μικρό μπαλκόνι μπορεί να γεμίσει αντικείμενα όταν το σπίτι δεν διαθέτει δεύτερο βοθητικό μπαλκόνι ή εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, για σύνεργα καθαριότητας, εργαλεία κλπ. Τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να ...θυσιαστεί η μία από τις δύο πιο στενές πλευρές του, για την τοποθέτηση μιας κλειστής ντουλάπας εξωτερικού χώρου, που θα συμβάλλει σημαντικά και στην όψη αλλά και στην χρήση του μπαλκονιού.

7. Φυτά με μέτρο και σωστή τοποθέτηση

Τα φυτά δίνουν ζωή σε κάθε εξωτερικό χώρο, όμως στα μικρά μπαλκόνια χρειάζονται προσεκτική επιλογή. Η υπερβολική συγκέντρωση διαφορετικών γλαστρών, με ποικιλία φυτών σε ύψος και όγκο, μπορεί να περιορίσει τον διαθέσιμο χώρο, να δημιουργήσει αίσθηση ακαταστασίας αλλά και να δυσκολέψει όσα απαιτούνται για την φροντίδα τους.

Η επιλογή λιγότερων, κατάλληλων φυτών και η σωστή τοποθέτησή τους βοηθούν τον χώρο να παραμένει λειτουργικός. Κρεμαστές ή επιτοίχιες λύσεις, καθώς και γλάστρες με κοινή αισθητική επιτρέπουν στο μπαλκόνι να διατηρεί φρεσκάδα χωρίς να χάνει την άνεση και την καθαρότητά του.



Εκτός βεβαίως από τις περιπτώσεις που έχουμε αποφασίσει ότι το μπαλκόνι δεν αποτελεί ζωτικό χώρο της καθημερινότητας μας στο σπίτι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και προτιμάμε να δημιουργήσουμε έναν μικρό ...κήπο, παραχωρώντας ολόκληρο τον χώρο του σε φυτά. Μια επιλογή που λειτουργεί πολύ ιδιαίτερα αισθητικά, για το σύνολο του σπιτιού, ιδιαίτερα αν υπάρχει απρόσκοπτη θέα του μπαλκονιού από το εσωτερικό του σπιτιού.

