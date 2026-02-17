2026-02-17 09:45:53
Σαφές προβάδισμα για το «Live News» (18,7%), που βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης και καθόρισε τον ρυθμό της τηλεθέασης, με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Chase» (18,1%), αρκετά κοντά στον πρωτοπόρο, ενώ το «Deal» (14,7%) διατήρησε σταθερή παρουσία και ολοκλήρωσε το ισχυρό τρίτο μπλοκ της ζώνης.

Στη μεσαία βαθμίδα συναντάμε τον «Τροχό της Τύχης» (13,4%) και τις «Οικογενειακές Ιστορίες» (11,9%), με αξιοπρεπή ποσοστά αλλά σαφή διαφορά από την κορυφή.

Ακολουθούν το «Stountio 4» (8,2%), το «Cash or Trash» (7,4%), η «Η Νύφη το Σκάσε» στον ΣΚΑΪ (6,6%), το «Ρουκ Ζουκ» (6,1%) και η «Beat My Guest» πρεμιέρα (5,9%), σε μονοψήφια επίπεδα.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν το «To Χούμε!» (3,9%), το «5 x 5» (3,4%) και οι «Καθαρές Κουβέντες» (2,7%), με περιορισμένη επιρροή στο κοινό.



Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/2/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: «Happy Day» στο Alpha κυριαρχεί
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: «Super Κατερίνα» καθαρό προβάδισμα – «Αταίριαστοι» και «Buongiorno» ακολουθούν
Μεσημεριανή Ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή
Δελτία Ειδήσεων: Το «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha» επικρατεί...
Prime Time Ζώνη: «Να Μ' Αγαπάς» κυριαρχεί, «Ράδιο Αρβύλα» σε ισχυρή δεύτερη θέση
ΓΑΙΑΟΣΕ: Ποια είναι τα 2+1 έργα - «σημαία» στη Θεσσαλονίκη
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
Η εισαγγελέας Λάρισας έδωσε εντολή για εκταφή 9 σορών θυμάτων των Τεμπών.
Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…