





Σαφές προβάδισμα για το «Live News» (18,7%), που βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής ζώνης και καθόρισε τον ρυθμό της τηλεθέασης, με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «The Chase» (18,1%), αρκετά κοντά στον πρωτοπόρο, ενώ το «Deal» (14,7%) διατήρησε σταθερή παρουσία και ολοκλήρωσε το ισχυρό τρίτο μπλοκ της ζώνης.

Στη μεσαία βαθμίδα συναντάμε τον «Τροχό της Τύχης» (13,4%) και τις «Οικογενειακές Ιστορίες» (11,9%), με αξιοπρεπή ποσοστά αλλά σαφή διαφορά από την κορυφή.

Ακολουθούν το «Stountio 4» (8,2%), το «Cash or Trash» (7,4%), η «Η Νύφη το Σκάσε» στον ΣΚΑΪ (6,6%), το «Ρουκ Ζουκ» (6,1%) και η «Beat My Guest» πρεμιέρα (5,9%), σε μονοψήφια επίπεδα.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν το «To Χούμε!» (3,9%), το «5 x 5» (3,4%) και οι «Καθαρές Κουβέντες» (2,7%), με περιορισμένη επιρροή στο κοινό.

