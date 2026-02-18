2026-02-18 13:04:33
Γλώσσα: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης και του υλικού που χρησιμοποιήσαμε για τη χθεσινή εργασία συντακτικού, κάνουμε τις εργασίες 4 (σελίδα 10) και 10 (σελίδα 16) στο Τ.Ε..

Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 97 - Β.Μ.), περιηγούμαστε στην αντίστοιχη ανάρτηση και μετά διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 41ου κεφαλαίου "Παίζοντας με τα ποσοστά" (σελίδα 98 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1 και 2, στη σελίδα 15 του Τ.Ε..

Ιστορία: Στο τετράδιό μας βρίσκουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις τρεις Εθνοσυνελεύσεις των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια του επαναστατικού αγώνα. Η μορφή της απάντησης είναι ελεύθερη (με χρήση πίνακα, σε μορφή κειμένου κ.τ.λ.). Επίσης, κάνουμε και τις εργασίες 16 και 17, στη σελίδα 25 του Τ.Ε.. Χρησιμοποιούμε το υλικό της σχετικής ανάρτησης και το κείμενο στο Β.Μ..

klikstimathisi
