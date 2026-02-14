2026-02-14 09:27:07
Φωτογραφία για Πλατφόρμα ΦΥΚ: Ανέβηκε το επικαιροποιημένο αρχείο φαρμακείων με ενεργή σύμβαση ΕΟΠΥΥ!



Η διαδικασία εγγραφής φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ ξεκινά επίσημα από Δευτέρα 16/2/2026, όπως είχαμε ανακοινώσει.

Ωστόσο, υπήρξε εκκρεμότητα από πλευράς ΕΟΠΥΥ, καθώς έπρεπε να ανεβεί το επικαιροποιημένο αρχείο ενεργών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, ώστε τα φαρμακεία που δεν είχαν ήδη εγγραφεί να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία τις τελευταίες μέρες με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, 



....η ενημέρωση του αρχείου έχει ολοκληρωθεί και το αρχείο των συμβάσεων είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα ΦΥΚ.

Θυμίζουμε ότι ήδη περίπου 5.400 φαρμακεία (πάνω από το 50% των λειτουργούντων φαρμακείων ανά την επικράτεια) ήταν ήδη ενεργοποιημένα και είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Για τα υπόλοιπα φαρμακεία που δεν ήταν εγγεγραμμένα ή αντιμετώπιζαν προβλήματα (π.χ. αλλαγή ΑΦΜ, εταιρική μορφή ή νέο φαρμακείο), η εγγραφή πλέον είναι εφικτή μέσω της πλατφόρμας με βάση το επικαιροποιημένο αρχείο των ενεργών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Τα φαρμακεία που είχαν πρόβλημα μέχρι τώρα με την εγγραφή τους (λόγω αλλαγής στοιχείων ή συμβάσεων) μπορούν πλέον να συνεχίσουν την εγγραφή τους κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Σημείωση: Αν το φαρμακείο σας δεν αναγνωρίζεται στην πλατφόρμα ή υπάρχει πρόβλημα με την αναγνώριση της σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη ΕΟΠΥΥ μέσω της πλατφόρμας ή με το helpdesk του ΕΟΠΥΥ στο [email protected] για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, ανατρέξτε στην προηγούμενη ανάρτηση με τις αναλυτικές οδηγίες εγγραφής: ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΥΚ



Farmakopoioi


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κάτω από πολυκατοικίες, αρχαίους οικισμούς και ποταμούς -Πόσο βαθιά σκάβουν οι μετροπόντικες στην Αθήνα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κάτω από πολυκατοικίες, αρχαίους οικισμούς και ποταμούς -Πόσο βαθιά σκάβουν οι μετροπόντικες στην Αθήνα
Κ. Κυρανάκης: Με διαφάνεια, λογοδοσία και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κ. Κυρανάκης: Με διαφάνεια, λογοδοσία και σαφές χρονοδιάγραμμα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Farmakopoioi οδηγός: ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 16/2/2026
Farmakopoioi οδηγός: ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 16/2/2026
Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Γαλλική Γερουσία: Tο κλείσιμο αγροτικών φαρμακείων και η ανάγκη κινήτρων
Γαλλική Γερουσία: Tο κλείσιμο αγροτικών φαρμακείων και η ανάγκη κινήτρων
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Πρακτικά έτοιμοι οι πέντε σταθμοί του Μετρό στην Καλαμαριά – Πότε αναμένεται η παράδοση του έργου
Θεσσαλονίκη: Πρακτικά έτοιμοι οι πέντε σταθμοί του Μετρό στην Καλαμαριά – Πότε αναμένεται η παράδοση του έργου
Μετακόμιση: Πώς να οργανώσετε σωστά το νέο σας σπίτι
Μετακόμιση: Πώς να οργανώσετε σωστά το νέο σας σπίτι
Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
Η κακοκαιρία ανέστειλε τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην Πορτογαλία
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Θεσσαλονίκη: Αύριο το μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς να το διακοσμήσετε ανάλογα με τον χώρο σας
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς να το διακοσμήσετε ανάλογα με τον χώρο σας