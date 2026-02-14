Η διαδικασία εγγραφής φαρμακείων στην πλατφόρμα ΦΥΚ ξεκινά επίσημα από Δευτέρα 16/2/2026, όπως είχαμε ανακοινώσει.

Ωστόσο, υπήρξε εκκρεμότητα από πλευράς ΕΟΠΥΥ, καθώς έπρεπε να ανεβεί το επικαιροποιημένο αρχείο ενεργών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, ώστε τα φαρμακεία που δεν είχαν ήδη εγγραφεί να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία τις τελευταίες μέρες με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε,

....η ενημέρωση του αρχείου έχει ολοκληρωθεί και το αρχείο των συμβάσεων είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα ΦΥΚ.

Θυμίζουμε ότι ήδη περίπου 5.400 φαρμακεία (πάνω από το 50% των λειτουργούντων φαρμακείων ανά την επικράτεια) ήταν ήδη ενεργοποιημένα και είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Για τα υπόλοιπα φαρμακεία που δεν ήταν εγγεγραμμένα ή αντιμετώπιζαν προβλήματα (π.χ. αλλαγή ΑΦΜ, εταιρική μορφή ή νέο φαρμακείο), η εγγραφή πλέον είναι εφικτή μέσω της πλατφόρμας με βάση το επικαιροποιημένο αρχείο των ενεργών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.

Τα φαρμακεία που είχαν πρόβλημα μέχρι τώρα με την εγγραφή τους (λόγω αλλαγής στοιχείων ή συμβάσεων) μπορούν πλέον να συνεχίσουν την εγγραφή τους κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Σημείωση: Αν το φαρμακείο σας δεν αναγνωρίζεται στην πλατφόρμα ή υπάρχει πρόβλημα με την αναγνώριση της σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη ΕΟΠΥΥ μέσω της πλατφόρμας ή με το helpdesk του ΕΟΠΥΥ στο [email protected] για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, ανατρέξτε στην προηγούμενη ανάρτηση με τις αναλυτικές οδηγίες εγγραφής: ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΥΚ







