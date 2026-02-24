





Πρεμιέρα έκανε χθες το Flat Hunters, σημειώνοντας 7,8% στο δυναμικό κοινό (18-54), σε μια ημέρα που –σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία– η τηλεθέαση κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με λιγότερους τηλεθεατές μπροστά στις οθόνες.

Το νέο πρόγραμμα βρέθηκε στη μάχη της απογευματινής ζώνης από τις 17:15 έως τις 18:45 και διατήρησε απόλυτη σταθερότητα στα τέταρτά του, χωρίς διακυμάνσεις.

Αναλυτικά τα τέταρτα (18-54):

17:15:00 – 17:29:59: 8,5%

17:30:00 – 17:44:59: 8,2%

17:45:00 – 17:59:59: 7,7%

18:00:00 – 18:14:59: 7,9%

18:15:00 – 18:29:59: 6,2%

18:30:00 – 18:44:59: 8,5%

Παρά τη σταθερότητα, τα ποσοστά κρίνονται χαμηλά για πρεμιέρα, ωστόσο η συγκεκριμένη ημέρα χαρακτηρίστηκε «περίεργη», με μειωμένη συνολική τηλεθέαση στην απογευματινή ζώνη.

Το ερώτημα πλέον είναι αν το Flat Hunters θα καταφέρει τις επόμενες ημέρες να ανεβάσει στροφές και να ξεπεράσει τις επιδόσεις του 5Χ5, κερδίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο από το δυναμικό κοινό.

