Ένα τρένο της EuroCity που μετέφερε περίπου 500 άτομα ακινητοποιήθηκε στη σήραγγα Murgenthal το πρωί της Τρίτης. Μετά από μακρά αναμονή, μεταφέρθηκαν στη Βέρνη με το τρένο της πυροσβεστικής και διάσωσης.swissinfo.chΩς αποτέλεσμα, το ταξίδι τους παρατάθηκε κατά περίπου δύο ώρες. Η αιτία της διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στη γραμμή Bahn 2000 μεταξύ Mattstetten και Rothrist ήταν sidirodromikanea

