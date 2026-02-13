2026-02-13 09:58:51
Φωτογραφία για Εκατομμυριούχος Grand Prize Week με έπαθλο 300.000€ - Πότε κάνει πρεμιέρα;

 





Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται με 3 συναρπαστικές εβδομάδες Grand Prize, σε κάθε μία από τις οποίες διεξάγεται ένα mini πρωτάθλημα 4 ημερών, που κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου οι παίκτες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!

15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια, 4 βοήθειες, 1 καρέκλα, αλλά και 1 απόφαση που αξίζει τα τριπλά έρχονται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ «GRAND PRIZE» ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ 300.000€

Κάθε διαγωνιζόμενος, που έχει παίξει σε κάποιο από τα 3 καθημερινά επεισόδια της Πέμπτης, της Παρασκευής και του Σαββάτου, μπορεί να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, αρκεί να καταφέρει να κατακτήσει τουλάχιστον το 2ο μαξιλαράκι, να απαντήσει δηλαδή σωστά και στην 10η ερώτηση αξίας 5.000€.

Μόλις ολοκληρώσει το παιχνίδι του και με δέλεαρ τη δυνατότητα να διεκδικήσει έως και 300.000€, ο παίκτης καλείται να μπει σε μία χρηματική διαπραγμάτευση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το τελικό ποσό που θα κρατήσει εντέλει από τα ήδη κερδισμένα χρήματά του, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Αν ο παίκτης πει «ναι» στη χρηματική πρόταση του Γρηγόρη, εξασφαλίζει το ποσό της διαπραγμάτευσης και παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, έχοντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει 300.000€. Ό,τι και αν συμβεί στον μεγάλο τελικό, τα χρήματα που «κλείδωσε» ο παίκτης στη διαπραγμάτευση δεν χάνονται, συνεπώς, αν παίξει, θα μπορεί μόνο να αυξήσει τα κέρδη του.

Τις Κυριακές η αγωνία και το χρηματικό έπαθλο τριπλασιάζεται στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» καθώς οι παίκτες διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής όσοι διαγωνιζόμενοι διαπραγματεύτηκαν τα κέρδη τους και είπαν «ναι» στο δέλεαρ του μεγάλου τελικού, θα καθίσουν σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις μέσα στο πλατό και θα περιμένουν τη σειρά τους για να παίξουν.

Η σειρά συμμετοχής στον μεγάλο τελικό καθορίζεται από τα συνολικά κέρδη των διαγωνιζόμενων, κατά συνέπεια ο πρώτος που θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει 300.000€ είναι ο παίκτης που εξασφάλισε τα περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο επεισόδιό του.

Παίκτες που ρισκάρουν παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να δοκιμάσουν τις γνώσεις, την ψυχραιμία και τη στρατηγική τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 300.000€!

Στιγμές που κόβουν την ανάσα έρχονται σε ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση και οι 3 βδομάδες Grand Prize του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχονται στον ΑΝΤ1 για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με νέες συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.

Πάμε να παίξουμε!

«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» με τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ¬

GRAND PRIZE WEEK _ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#Ekatommyriouxos

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Project Manager: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Αρχισυνταξία : Πάνος Χάλας

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Just the two of us: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο show του OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Just the two of us: Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο show του OPEN
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι ανακοίνωσε το OPEN για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us;
Τι ανακοίνωσε το OPEN για την πρεμιέρα του Just the 2 of Us;
Το «Moments» κάνει πρεμιέρα - Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Το «Moments» κάνει πρεμιέρα - Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Γωνιακός καναπές: Πότε είναι λύση και πότε πρόβλημα
Γωνιακός καναπές: Πότε είναι λύση και πότε πρόβλημα
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«GRAND HOTEL»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
Hellenic Train: Καταργούνται δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου λόγω κατολίσθησης.
ΕΕΤΤ 360°: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ internet, ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΕΕΤΤ 360°: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ internet, ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ChatGPT: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ «ΦΙΛΙΤΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Ζεφύρι: 38χρονος συνελήφθη για κλοπή 100 μέτρων σιδηροδρομικού καλωδίου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει στο ωράριο λειτουργίας και γιατί