Η απόφαση του ΣΚΑΪ να περιορίσει τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστας Τσουρός και να μεταφέρει στην απογευματινή ζώνη το Beat My Guest προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το τελευταίο δεν κατάφερε να παραμείνει για πολύ στον αέρα.Το ζήτημα σχολιάστηκε εκτενώς στην εκπομπή Happy Day, με αφορμή την τοποθέτηση της Ναταλία Γερμανού μέσα από τη δική της εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε τη συζήτηση στο πάνελ, σχολιάζοντας τις αλλαγές στην απογευματινή ζώνη.«Η Ναταλία Γερμανού μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τηλεοπτικά νέα, κάτι που δεν κάνει συνήθως, αλλά θέλησε να πει πόσο αδικημένος είναι ο Κώστας Τσουρός, που κόβουν ένα κομμάτι της εκπομπής του, τον ξαναβάζουν στο κέντρο σχολιασμού του τι συμβαίνει, για μια εκπομπή που έκανε οριακά 1%;»Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε:«Και κόπηκε μετά από μία βδομάδα. Η πλάκα είναι άλλη. Αποφασίζεται να σταματήσουν τα γυρίσματα για να γίνουν, υποτίθεται, οι βελτιώσεις, κάτι το οποίο είχε ξανασυμβεί προτού καν βγει στον αέρα, γιατί η πρεμιέρα είχε αναβληθεί τρεις-τέσσερις φορές… Και την επόμενη, εφόσον έχει κάνει 1%, την επόμενη της ανακοίνωσης της αλλαγής, κάνει 0,9. Κάνει ακόμα πιο χαμηλά».«Στον ΣΚΑΪ μπορείς να τα περιμένεις όλα, αλλά νομίζω ότι, όταν επιλέγεις να αντικαταστήσεις ένα προϊόν με ένα άλλο, δεν το κάνεις για να βγει χειρότερο. Συνήθως το κάνεις για να είναι καλύτερο».Δημήτρης Παπανώτας:«Ο Κώστας ο δόλιος έχει συνεχώς συνέπειες από τις επιλογές των άλλων. Οι άλλοι που κάνουν τις λάθος επιλογές θα 'χουν καμιά συνέπεια ποτέ;»«Αυτό το πράγμα που έκανε 0,9% -κι εγώ το έβλεπα ότι τόσο θα κάνει- ποιος το διάλεξε να παίξει; Ποιανού γούστο είναι; Πληρώνουμε στελέχη για να μας λένε τι κάνει επιτυχία στο εξωτερικό. Λέει «αυτό σκίζει στην Ολλανδία, θα το πάρουμε». Μα άλλο ο Ολλανδός τηλεθεατής, άλλο ο Έλληνας τηλεθεατής».Η Τίνα Μεσσαροπούλου έκλεισε τον σχολιασμό, κάνοντας αναφορά και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στον τηλεοπτικό χώρο.«Στον ΑΝΤ1 είδαμε και έχουμε δει παραδείγματα το τελευταίο διάστημα να γίνονται «βορά» άνθρωποι, να κόβονται άνθρωποι, να αντικαθίστανται από κάποιους άλλους και τελικά να συμβαίνει το ίδιο και χειρότερο πάλι».