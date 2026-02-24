2026-02-24 13:28:47
Φωτογραφία για Τίνα Μεσσαροπούλου: Όταν επιλέγεις να αντικαταστήσεις ένα προϊόν με ένα άλλο, δεν το κάνεις για να βγει χειρότερο
Η απόφαση του ΣΚΑΪ να περιορίσει τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστας Τσουρός και να μεταφέρει στην απογευματινή ζώνη το Beat My Guest προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το τελευταίο δεν κατάφερε να παραμείνει για πολύ στον αέρα.

Το ζήτημα σχολιάστηκε εκτενώς στην εκπομπή Happy Day, με αφορμή την τοποθέτηση της Ναταλία Γερμανού μέσα από τη δική της εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε τη συζήτηση στο πάνελ, σχολιάζοντας τις αλλαγές στην απογευματινή ζώνη.

«Η Ναταλία Γερμανού μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τηλεοπτικά νέα, κάτι που δεν κάνει συνήθως, αλλά θέλησε να πει πόσο αδικημένος είναι ο Κώστας Τσουρός, που κόβουν ένα κομμάτι της εκπομπής του, τον ξαναβάζουν στο κέντρο σχολιασμού του τι συμβαίνει, για μια εκπομπή που έκανε οριακά 1%;»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε:«Και κόπηκε μετά από μία βδομάδα. Η πλάκα είναι άλλη. Αποφασίζεται να σταματήσουν τα γυρίσματα για να γίνουν, υποτίθεται, οι βελτιώσεις, κάτι το οποίο είχε ξανασυμβεί προτού καν βγει στον αέρα, γιατί η πρεμιέρα είχε αναβληθεί τρεις-τέσσερις φορές… Και την επόμενη, εφόσον έχει κάνει 1%, την επόμενη της ανακοίνωσης της αλλαγής, κάνει 0,9. Κάνει ακόμα πιο χαμηλά».


«Στον ΣΚΑΪ μπορείς να τα περιμένεις όλα, αλλά νομίζω ότι, όταν επιλέγεις να αντικαταστήσεις ένα προϊόν με ένα άλλο, δεν το κάνεις για να βγει χειρότερο. Συνήθως το κάνεις για να είναι καλύτερο».

Δημήτρης Παπανώτας:«Ο Κώστας ο δόλιος έχει συνεχώς συνέπειες από τις επιλογές των άλλων. Οι άλλοι που κάνουν τις λάθος επιλογές θα ‘χουν καμιά συνέπεια ποτέ;»

«Αυτό το πράγμα που έκανε 0,9% -κι εγώ το έβλεπα ότι τόσο θα κάνει- ποιος το διάλεξε να παίξει; Ποιανού γούστο είναι; Πληρώνουμε στελέχη για να μας λένε τι κάνει επιτυχία στο εξωτερικό. Λέει «αυτό σκίζει στην Ολλανδία, θα το πάρουμε». Μα άλλο ο Ολλανδός τηλεθεατής, άλλο ο Έλληνας τηλεθεατής».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου έκλεισε τον σχολιασμό, κάνοντας αναφορά και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στον τηλεοπτικό χώρο.

«Στον ΑΝΤ1 είδαμε και έχουμε δει παραδείγματα το τελευταίο διάστημα να γίνονται «βορά» άνθρωποι, να κόβονται άνθρωποι, να αντικαθίστανται από κάποιους άλλους και τελικά να συμβαίνει το ίδιο και χειρότερο πάλι».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πεντακόσιοι άνθρωποι διασώθηκαν όταν τρένο ακινητοποιήθηκε σε σιδηροδρομική σήραγγα στην Ελβετία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πεντακόσιοι άνθρωποι διασώθηκαν όταν τρένο ακινητοποιήθηκε σε σιδηροδρομική σήραγγα στην Ελβετία
Κατερίνα Καινούργιου για το σχόλιο Γραμμέλη στην εκπομπή του Γιώργος Κουβαράς: «Διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καινούργιου για το σχόλιο Γραμμέλη στην εκπομπή του Γιώργος Κουβαράς: «Διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Διεκδικούν από το Δήμο 1.074.275,51 ευρώ. Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημότες . Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Διεκδικούν από το Δήμο 1.074.275,51 ευρώ. Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημότες . Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Dragons’ Den: Μετακομίζει σε άλλο κανάλι; - Όλο το ρεπορτάζ
Dragons’ Den: Μετακομίζει σε άλλο κανάλι; - Όλο το ρεπορτάζ
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
Akylas – Eurovision 2026: «Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Καραβάτου: «Την περίμεναν στη γωνία με τα νούμερα» – Τίνα Μεσσαροπούλου:«Είδα μια Κατερίνα ενοχική»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Καραβάτου: «Την περίμεναν στη γωνία με τα νούμερα» – Τίνα Μεσσαροπούλου:«Είδα μια Κατερίνα ενοχική»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Flat Hunters: Χαμηλή πρεμιέρα σε μια «παράξενη» ημέρα – Θα ξεπεράσει το 5Χ5;
Flat Hunters: Χαμηλή πρεμιέρα σε μια «παράξενη» ημέρα – Θα ξεπεράσει το 5Χ5;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/2/2026)
Τα ανοιχτά «μέτωπα» των Τεμπών
Τα ανοιχτά «μέτωπα» των Τεμπών
Επιστολή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προς τον Πρωθυπουργό για τη διακοπή χορήγησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε 20.000 ασθενείς
Επιστολή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προς τον Πρωθυπουργό για τη διακοπή χορήγησης ταινιών μέτρησης γλυκόζης σε 20.000 ασθενείς
Αναλυτικός οδηγός για τη συνταξιοδότηση: Ποιοι βγαίνουν πριν τα 62 – Τι αλλάζει το 2030
Αναλυτικός οδηγός για τη συνταξιοδότηση: Ποιοι βγαίνουν πριν τα 62 – Τι αλλάζει το 2030